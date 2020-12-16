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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

حمدوك: إزالة السودان من قائمة الإرهاب هو الإنجاز الأهم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:00 م
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو الإنجاز الأهم، الذي يستحق أن نهنئ أنفسنا وشعبنا عليه، معربا عن الشكر للجهود المتصلة المبذولة لأكثر من عام من بعثة السودان في واشنطن والدول الشقيقة والصديقة والجهات الأخرى، لتحقيق هذا الإنجاز.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن المجلس عقد اجتماعا دوريا، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وفي مستهله استقبل المجلس رئيس الوزراء بالتصفيق والتهاني عقب "الخطوة التاريخية الكبيرة" بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من مكوث السودان بها، نتيجة لممارسات النظام السابق التي أتت ثورة ديسمبر لتحرر الشعب السوداني منها.

وتلقى المجلس عرضا حول تلك الخطوة قدمه رئيس مجلس الوزراء، أشار فيه إلى أهمية الاستعداد في المرحلة المقبلة، باتخاذ الإجراءات وتهيئة الأرضية وإعداد الكوادر في المجال المصرفي والمجالات الاستثمارية.

واستمع المجلس إلى إفادة من وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، حول مستجدات جائحة كورونا، قارن فيها بين الموجة الأولى والثانية للجائحة، مشيرا إلى زيادة عدد المصابين خلال الموجة الثانية نتيجة لزيادة قدرة وزارة الصحة على الفحص، التي ارتفعت لعشرة أضعاف، مما مكن الوزارة من القدرة على اكتشاف الحالات.

كما أشار التقرير أيضا إلى انخفاض معدل الوفيات لكنها انحصرت على قطاعات معينة منها منسوبي القطاع الصحِّي والطبي، كما استعرض آثار الإغلاق الذي حدث في الموجه الأولى والمصاعب الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين وسلوك المواطن المتمثل في عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم ارتداء الكمامة.

وأَضاف أن ما يميز الموجه الثانية هو استمرار خدمات المؤسسات العلاجية خلال هذه الموجه مقارنة بالموجه الأولى التي توقفت فيها معظم المستشفيات عن العمل، لافتا إلى جهود وزارة الصحة للحصول على اللقاحات بعدد 8 ملايين و400 ألف جرعة، بما من شأنه تمكين الوزارة من تطعيم الكوادر الصحية والطبية وكبار السن من ٤٥ سنة فأكثر بكل السودان.

كما ناقش المجلس الاستعداد للمسيرات المتوقعة في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، مؤكدا ضرورة وضع خطة أمنية لضمان سلامة المشاركين فيها وحمايتهم من أي مُنغصات، قد تحدث في هذه الأيام المهمة من تاريخ الشعب السوداني، فضلا عن توعية المواطنين بالاحترازات الصحية المطلوبة مع تأكيد حق المواطنين في التعبير السلمي.

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