زعيم الجمهوريين: التدخل التركى بسوريا يهدد جهود مكافحة داعش

قال زعيم الجمهوريين ورئيس لجنة الخارجية في الكونجرس الأمريكي ميتش ماكونيل، الأربعاء، إن عملية تركيا في سوريا تهدد جهود مكافحة داعش.وأكد ماكونيل، وفقا لقناة "العربية"، أن حيازة تركيا صواريخ S400 تقوض العمل الدفاعي المشترك لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلًا: "نحض بشدة الرئيس رجب طيب أردوغان على وقف التصرفات الاستفزازية".وكانت وقعت أمريكا عقوبات على الصناعة التركية بسبب شراء أنقرة لمنظومة s400 الروسية، بعد تحذيرات عدة من واشنطن.