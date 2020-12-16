41 وفاة و1306 إصابة بكورونا في تونس
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:59 م
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و997 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1306 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 114 ألفًا و547 حالة
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1306 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 114 ألفًا و547 حالة