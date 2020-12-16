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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عبر قانون جديد».. أردوغان يصفي حساباته مع المعارضة التركية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:51 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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كشفت وسائل إعلام تركية، عن قانون جديد سيقره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من شأنه توسيع صلاحياته للتحكم في السياسات المالية بالبلاد، وسيكون وزير الداخلية التركي سليمان صويلو نائب للرئيس لتنفيذ هذا القانون- ينص على تجميد أصول كل من له علاقة بجرائم غسيل الأموال- على المؤسسات ورجال الأعمال الأتراك.

وأوضحت صحيفة «بيرجون» التركية، أن القانون الجديد تم تنسيقه مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أوصت البرلمان التركي بمكافحة تمويل الإرهاب، لذا قدم حزب العدالة والتنمية مقترحا بالقانون للتصويت عليه.

وبموجب هذا القانون، سيتمكن الرئيس التركي أو من ينوب عنه وهو صويلو، من تجميد حسابات المؤسسات ورجال الأعمال المتورطين في جرائم غسيل الأموال، أو تمويل عمليات إرهابية، أو نشر أسلحة دمار شامل.

سيكون وزير الداخلية قادرًا على تعليق أنشطة الجمعيات وإقالة مجالس الإدارات الذين قد يكون لهم صلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسات التي سيتم إدراجها في قائمة أردوغان السوداء، ما يجعله قادر على استغلاله ضد المعارضة التركية لتصفية حساباته.

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