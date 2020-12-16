جامعة الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نظمت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد مساء اليوم، احتفالية كبري وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "لغتي هويتي" تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد واشراف الدكتور ناصر عامر عميد كلية التربية بالوادي الجديد.وقال الدكتور عقيلي محمد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالوادي الجديد، إن الاحتفال يأتي تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للغة العربية وقال أنه تقرر الاحتفال في هذا اليوم بعد اقتراح قدم خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وصدر قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 18 في ديسمبر 1973 يوصى بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها مع باقي اللغات الرسمية المعتمدة من المنظمة وهى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وهى: الروسية والصينية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية.وأضاف أن الاحتفالية نظمت في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيرس كورونا بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.وتابع، أن الاحتفالية حضرها كوكبة من العلماء أساتذة اللغة العربية بكليتي الآداب والتربية ومعلمي اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم وعاشقي اللغة العربية بمختلف الفئات.ومن جانبه اكدت الدكتورة أسماء برنس مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس، أن الاحتفالية تم فيها تكريم عدد من موجهي اللغة العربية بالتربية والتعليم الذين كان لهم دور في الارتقاء باللغة العربية والحفاظ عليها من خلال مسابقات التحدث بالفصحى والتي ترعاها وزارة التربية والتعليم للحفاظ على لغتنا العربية.