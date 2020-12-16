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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مصرع 5 وإصابة 7 فى حادث تصادم مروع بسوهاج (صور)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:40 م
حادث تصادم بسوهاج
حادث تصادم بسوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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‏شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، منذ قليل، حادث مروع جراء تصادم أتوبيس نقل جماعى قنا وسيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبة لفرقة الشرق بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل جماعى ووجود متوفين ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد هيثم شاكر رئيس وحدة مباحث مركز دار السلام، أن الحادث بين أتوبيس نقل جماعى قادم من قنا فى اتجاه القاهرة وميكروباص، حيث وقع الحادث أمام قرية الكشح.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين وفاة 5 وإصابة 7 من مستقلى الأوتوبيس والميكروباص وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى وسوهاج الجامعى.

وجار رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.
مصرع 5 وإصابة 7 فى حادث تصادم مروع بسوهاج (صور)
مصرع 5 وإصابة 7 فى حادث تصادم مروع بسوهاج (صور)
مصرع 5 وإصابة 7 فى حادث تصادم مروع بسوهاج (صور)
مصرع 5 وإصابة 7 فى حادث تصادم مروع بسوهاج (صور)
مصرع 5 وإصابة 7 فى حادث تصادم مروع بسوهاج (صور)
مصرع 5 وإصابة 7 فى حادث تصادم مروع بسوهاج (صور)

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