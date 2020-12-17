خبير بيئى: مدن تراثية شهيرة حول العالم مهددة بالاختفاء

قال الخبير البيئي، أحمد فتحي، إن البيئة تتأثر في ظل عدم الإجراءات السريعة للتكيف مع التغيرات المناخية على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى مصر، وإن هناك بعض المدن الشهيرة التراثية مهددة بالاختفاء؛ بسبب ارتفاع منسوب البحر نتيجة ارتفاع درجه حراره الكوكب.وأوضح الخبير البيئي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنها ستؤدي إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار، كمدينة البندقية في إيطاليا، وهي مرشحة للمدن التراثية التي من المحتمل أن تغرق بسبب ارتفاع منسوب البحر.وأكد «فتحي»، أن ارتفاع منسوب البحر يؤثر علي كثير من الكائنات الحية، وعدم الاستجابة لتكيفات التغيرات المناخية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، مما يؤثر علي الكائنات الحية التي تعيش في المناطق القطبية الباردة، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن هذا الأمر يتسبب في ارتفاع نسب الحرائق في غابات الأمازون وأفريقيا.وأوضح أنه يجب أن يكون هناك إجراءات ومزيد من التزامات الدول المتقدمة والأكثر إصدار للبعثات التي تأثر على ارتفاع درجة الحرارة، بأن تقوم بدورها نحو الطبيعة والحفاظ عليها وتقليل الانبعاثات، ومساعدة الدول النامية في التكيف علي آثار التغيرات المناخية.