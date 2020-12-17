مصادرة كميات من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكن مأموري الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم «2» بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات الكونترمال وشرائط الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، حاول أحد الركاب الخروج من بوابة اللجنة الجمركية فاستوقفه أحمد حمدي الجوادي، رئيس قسم اللجنة.وبسؤال الراكب عما يحمله فأنكر وجود ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية بحوزته، وتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوي مأمور الجمرك، فتلاحظ له وجود عبوات زجاجية دوائية.وبسؤال الراكب بواسطة عمرو العميري، مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم «2»، أجاب بأنها زجاجات قطرة للعين.وبالعرض علي صبحي ربيع مدير الجمرك قرر تكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك تحت إشراف عمرو العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، فتبين وجود 9 زجاجات كونتيرمال كبيرة، و4 شرائط ترامادول المخدرة، بإجمالي 40 قرصًا مخبأة بين طيات الملابس.وقرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 55 لسنة 2020، وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.