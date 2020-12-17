رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادرة كميات من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:24 ص
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
محمود السعدى
طباعة
تمكن مأموري الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم «2» بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات الكونترمال وشرائط الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، حاول أحد الركاب الخروج من بوابة اللجنة الجمركية فاستوقفه أحمد حمدي الجوادي، رئيس قسم اللجنة.

وبسؤال الراكب عما يحمله فأنكر وجود ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية بحوزته، وتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوي مأمور الجمرك، فتلاحظ له وجود عبوات زجاجية دوائية.

وبسؤال الراكب بواسطة عمرو العميري، مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم «2»، أجاب بأنها زجاجات قطرة للعين.

وبالعرض علي صبحي ربيع مدير الجمرك قرر تكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك تحت إشراف عمرو العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، فتبين وجود 9 زجاجات كونتيرمال كبيرة، و4 شرائط ترامادول المخدرة، بإجمالي 40 قرصًا مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 55 لسنة 2020، وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الارتفاع مستمر.. الصحة: 24 وفاة و544 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الإنسانية.. مُسن يصنع من جسده ظلًا لكلبه (حكاية صورة)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«فوربس»: زيادة ثروة المليارديرات فى 2020 لـ 1.9 تريليون دولار

ألمانيا تشديد اللوائح فى مصانع اللحوم لتجنب تفشى كورونا

باريس سان جيرمان يفوز على لوريان فى الدورى الفرنسى

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

كيف ردت تحية كاريوكا على طلب حسين صدقي بارتداء الحجاب؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

انطلاق الدورة 24 لصالون شباب أتيليه الإسكندرية

الليلة.. المطرب أحمد الحجار بضيافة قبة الغورى

عبد المعطى: اللوحة البيضاء المصمتة تحفز قدرات الفنان وطاقاته

الرافدين تطلق النسخة الأخيرة من أعمال «السيّاب» الشعرية