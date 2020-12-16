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مصر

وزير التموين: مجمع وادى النيل نموذج لرفع كفاءة صناعة الخبز فى السودان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:50 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن "مجمع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز" في السودان، نموذج جديد لرفع كفاءة صناعة الخبز في السودان، موضحًا أن مثل هذه المصانع الضخمة يمكن أن تُقلل من إمكانية ظهور أزمات في هذا المنتج المهم.

وقال وزير التموين، في تصريحات له اليوم، إنه بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم دعم الجانب السوداني لعمل أول مجمع لصناعة الخبز، بطاقة إنتاجية عالية، تصل إلى مليون ونصف المليون رغيف خبز يوميا، عبر 10 خطوط إنتاج آلية، كما تم تدريب الأشقاء في السودان على تشغيل المجمع.

وأضاف أن هذا المجمع يعمل تحت قيادة وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، ويمكن أن يكون مثالًا لتنفيذه في ولايات سودانية أخرى.

وأوضح أن مثل هذه المصنع يُمثل احتياطيًا استراتيجيًا للحكومة لسد أي نقص يمكن أن يحدث في منطقة أو أخرى، ويعتبر مثالا للتعاون المثمر الذي يستطيع أن يجعل من مجال صناعة الخبز، محور تنمية صناعية حقيقية وإيجاد فرص عمل حقيقية لأهلنا في السودان.

وأكد وزير التموين، أهمية زيارته للسودان، حيث تمت مناقشة كثير من الأمور المهمة بالنسبة للأشقاء في السودان، ولدعم التعاون المشترك بين مصر والسودان، خاصة في مجال الأمن الغذائي ونقل الخبرات المصرية في مجالات الإطار القانوني بالنسبة للتجارة الداخلية، وكذلك حماية المستهلك، وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أنه تمت مناقشة جزء مهم جدا، وهو ضبط منظومة دعم الخبز التي تمثل ركنًا أساسيًا في عملية الدعم في السودان، كما تمت مناقشة التجربة المصرية في هذا الصدد، بحيث ننقل خبراتنا في وضع ضوابط الانضباط في هذا المقام المهم جدا.

وقال وزير التموين إنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على البناء على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها من قبل، حيث إن هناك مجالات كثيرة للدعم في مجال التدريب للإخوة السودانيين، وسيتم إرسال الأسماء الراغبة في التدريب في مصر في المجالات المختلفة.

وأضاف أنه تمت مناقشة بعض الأمور الأخرى الخاصة بالتكامل من ناحية الصناعات الغذائية، حيث إن السودان مشهور بالأراضي الزراعية الخصبة لإنتاج المحاصيل الزيتية، وفي مصر نستطيع التعاون في هذا المجال عبر الصناعة التحويلية لعصر البذور الزيتية وتقطير مثل هذه المنتجات، لافتا إلى أن التعاون في هذا الصدد يقوم على أساس الميزات النسبية لكل جانب.

وأكد أن تلك الزيارة المهمة سيتم البناء عليها، والتواصل مع وزارة الصناعة والتجارة في السودان، حتي يمكن وضع الأطر العملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، ووزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، افتتحوا مجمع "وادي النيل لتطوير صناعة الخبز" في الخرطوم، اليوم الأربعاء، بحضور سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، وقنصل مصر العام في السودان المستشار أحمد عدلي إمام، وملحق الدفاع المصري العميد أركان حرب أحمد الشاذلي، والمستشار الإعلامي المصري عبدالنبي صادق، ووالي الخرطوم أيمن خالد نمر، وعدد من كبار المسئولين السودانيين، وطاقم السفارة المصرية في السودان.

ويضم المجمع، 10 خطوط آلية لإنتاج الخبز، أهدتها مصر للسودان، للمساهمة في حل أزمة الخبز في الخرطوم، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية مليونًا ونصف المليون رغيف خبز يوميًا.

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