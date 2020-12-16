تعطيل الدراسة بمدارس الشرقية وجامعة الزقازيق غدًا لسوء الطقس

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعطيل الدراسة غدًا الخميس 17 ديسمبر، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية (طلبة ومدرسين) نتيجة تعرض المحافظة لموجه من الطقس السيء.أوضح محافظ الشرقية، أن هذا القرار جاء حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية؛ لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.وفي ذات السياق، قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، تعطيل الدراسة بكل كليات الجامعة غدا، حفاظا على أرواح الطلاب.وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع المراكز والمدن والأحياء وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتعامل معها فورا لحين انتهاء موجة الطقس السيء، والتي قد أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وعودة الحياة لطبيعتها.