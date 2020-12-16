سالم لبيض رئيسًا للجنة إعداد تقرير الحالة السياسية بالبرلمان العربى

اختار أعضاء لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، الدكتور سالم لبيض (تونسي) نائب رئيس اللجنة، لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد "مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2020م" بالبرلمان العربي.وهنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في بيان مساء اليوم "الأربعاء"، الدكتور سالم لبيض على الثقة التي حاز عليها من أعضاء اللجنة، معربًا له عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في رئاسته لأعمال هذه اللجنة وأداء المهمة المنوطة بها.