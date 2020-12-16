حملة مسائية لصيانة الكشافات بالطرق الرئيسية بقرية دمشير بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز المنيا حملة مسائية لصيانة الكشافات وأعمدة الإنارة بشوارع القرية وإنارة الطرق الرئيسية التي تربطها بالقري والعزب المجاورة.وأكد العميد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع مستوي الإنارة بنطاق مركز ومدينة المنيا والصيانة الدورية وأعمدة وكشافات الإنارة حرصا على تيسير مرور المواطنين والسيارات والحد من وقوع الحوادث.ومن ناحيته قال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لدمشير، أن الوردية المسائية لقسم الكهرباء بالوجدة قام اليوم بحمله صيانه للكشافات وأعمده الإنارة بدائرة الوحدة المحلية للقرية، حيث تم صيانة وإنارة طريق عزبة سليم باشا وعزبة عاصم وعزبة شبيب وقرية الكوم الأحمر وطريق الطلياني، لتوفير سهولة ويسر لسير السيارات والمواطنين ليلا.