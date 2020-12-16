جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة (صور)

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات.وبناءً على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من النقيب محمد بكري بإدارة البحث الجنائي والمقدم محمد إسماعيل بوحدة المفرقعات وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركي، مفادها اعتزام الراكب "ا. ا. م" مصري الجنسية، والقادم من الخرطوم تهريب عدد من الهواتف المحمولة.وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هشام علي وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأمورى التفتيش، بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود 23 هاتف محمول ماركات وأحجام مختلفة وكمية من السماعات والشواحن وسماعات الإير بود، مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية، وبلغت التعويضات المستحقة 459 ألف جنيه.وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 36 لسنة 2020 وحرره أحمد إبراهيم وتم إحالة المحضر إلى النيابة.