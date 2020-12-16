إحباط تهريب عدد من مناظير الأسلحة بجمارك الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب عمليات بجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإيداعات والشئون الجمركية، من ضبط محاولة تهريب عدد من مناظير الأسلحة، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.وبناءً على إخبارية مقدمة من أحمد صدقى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي عمليات بالإسكندرية، ومصطفى تمام والسيد عبدالهادي مدير إدارة الإيداعات بوجود معلومات سرية مفادها محاولة شركة "ا. ا. م" إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 20994 لسنة 2020 لوجستية.وتم تشكيل لجنة ضمت محمد عبدالموجود وعصام الدريني بإيداع خدمات الشحن وهاني أبوزيد وصالح حميدة مفتشي المكافحة لكشف المشمول، فتبين وجود 6 منظار بندقية مخبأة داخل المشمول، وبلغ التعويض الجمركى المستحق 144 ألفا و760 جنيها، وبالعرض على إدارة الشئون القانونية أفادت بأن الواقعة تعد تهربا جمركيا، ويتم التحفظ على المضبوطات وتم التصالح وسداد مبلغ التعويض المستحق بالقسيمة رقم ٧١٢٥٧٢ في ٢٠٢٠٩٢٧.