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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم أسوان» يجتمع بموجهي عموم اللغة العربية والعلوم (صور)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:36 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه  اليوم، اجتماعًا بكل من (حسين عبدالمنعم موجه عام اللغة العربية - أشرف عبدالناصر موجه عام العلوم - خالد عليان مسئول المدارس التجريبية بإدارة أسوان التعليمية) وعدد من معلمي اللغة العربية والرياضيات المتميزين بأسوان، بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.

بعد ترحيبه بالحضور، أكد وكيل الوزارة أن محور العملية التعليمية هو الطالب، فجميعنا بمختلف مناصبنا وأماكن عملنا نعمل لخدمة منتجنا النهائي وهو الطالب، لذلك علينا أن نقدم للمجتمع طالب غير تقليدي، طالب ذا تفكير ابتكاري، طالب مبدع قادر على خدمة المجتمع، لذلك علينا تغيير الفكر النمطي التقليدي للشرح، علينا أن نشرح بطريقة بها شيء جديد نستطيع من خلالها جذب انتباه الطالب للدرس.

واستكمل علينا وضع معايير لإعداد الدرس، فمثلًا من الممكن أن نشرح درسا معينا عن طريق مسرحية، ولكن علينا وضع المعايير الخاصة بالدرس مثل العنوان والأهداف والمدة الزمنية ومدى اتقان الحوار بين الشخصيات.. إلخ، وقياس على ذلك على المعلم تصميم نماذج مختلفة للتعلم، مثل تناول شخصية منهجية أو إثرائية، وبلورتها بطريقة مختلفة تخدم العملية التعليمية.

وأشار إلى أهمية توظيف الألعاب التعليمية في الشرح بطريقة تناسب المرحلة الدراسية والفئة العمرية للطالب، وعلى المعلم شرح طريقة استخدام اللعبة، وتحديد الأهداف التربوية المرجوة منها ومدى ارتباط هذه الأهداف بأهداف الدرس. وعلى المعلم كذلك إشراك الطلاب في اختيار الألعاب، لأن أبناءنا لديهم خيال واسع وفكر متجدد وقدرة على الابتكار والإبداع.

وتابع: أنه من الممكن الاستفادة منهم، وبدلًا من أن يجلس الطالب لوقت طويل على العاب غير مفيدة، سيعمل على ابتكار ألعاب للتعلم، بل ويمارسها كذلك. فالتعلم بالألعاب يجعل الطالب (لن ينسى الدرس ولن يدمن اللعبة) لأن المعلومة تظل عالقة بعقله، وعلى القائمين على مسابقة المخترع الصغير، إعداد دورة تدريبية لهؤلاء الطلاب المتميزين والمبدعين لشرح مكونات الاختراع وأهميته وفائدته للمجتمع.

وطالب الحضور بإعداد (الميثاق الأخلاقي لاستخدام الألعاب التعليمية) بما يناسب كل مرحلة، هذا الميثاق يهدف إلى وضع أخلاقيات اللعبة، وكذلك عليهم إعداد مادة تدريبية عن الإبداع والابتكار، لتعميمها على المعلمين بمختلف المواد عن طريق ورش عمل.

وانتهى الاجتماع بتأكيد وكيل الوزارة على عقد اجتماع آخر بهم نهاية الأسبوع المقبل، لمعرفة الخطوط العريضة التي سيتم العمل من خلالها لنشر الفكر الابتكاري والإبداعي في مدارسنا، ليستفيد أبناؤنا الطلاب.

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