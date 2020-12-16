بدء حملات تنشيط السياحة بدول أوروبا بداية يناير

كشفت مصادر بهيئة تنشيط السياحة، أنه ستبدأ مع يناير المقبل حملات ترويجية وتنشطية بعدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية، خاصة مع بدء انتشار مصل فيروس كورونا، وبدء تداوله فى الخارج، الأمر الذى يبشر بفتح الحركة السياحية من جديد مع بداية العام.وتشير توقعات المنظمات الدولية للسياحة، إلى أن الحركة السياحية ستبدأ مع أعياد الربيع المقبل، وستقوم الدول الأوروبية بتخفيض إجراءاتها الاحترازية التى تنفذها حاليا لتقييد حركة المسافرين تجنبا لانتشار فيروس كورونا، وستبدأ الهيئة فى بث حملاتها الترويجية لتحفيز المسافرين لاختيار المقاصد المصرية دون غيرها من المقاصد السياحية المنافسة، وذلك بالتعاون مع منظمى الرحلات الأجنبية بالخارج لتوجيههم للحجز على المدن المصرية المختلفة.