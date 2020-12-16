السعودية وأمريكا تبحثان التعاون في المجال العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق له بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين أكدا على التصدي لأشكال الإرهاب لضمان أمن وسلامة المنطقة بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.