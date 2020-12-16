وكيل «تعليم أسوان» يستقبل وفدًا من مدرسة سانت تريز (صور)

استقبل الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، وفدا من مدرسة سانت تريز الخاصة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وعلى رأسهم الأخت فايزة جريس مديرة المدرسة. بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.وقدم الوفد التهنئة لتوليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، متطلعين إلى زيارته للمدرسة في أقرب وقت، للتعرف على العملية التعليمية داخل المدرسة والأنشطة التربوية المختلفة التي يتم تقديمها للطلاب.ومن جانبه أعرب السيد وكيل الوزارة عن سعادته بهذا اللقاء، مقدمًا الشكر والتقدير لهم ولجميع العاملين بالمدرسة، مشيرًا إلى أن سانت تريزا صرح تعليمي مهم للتعليم الخاص في أسوان، وأنه سيقوم بزيارة المدرسة قريبًا، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.