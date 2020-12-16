رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم أسوان» يستقبل وفدًا من مدرسة سانت تريز (صور)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:42 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
استقبل  الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، وفدا من مدرسة سانت تريز الخاصة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وعلى رأسهم الأخت فايزة جريس مديرة المدرسة. بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.

وقدم الوفد التهنئة لتوليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، متطلعين إلى زيارته للمدرسة في أقرب وقت، للتعرف على العملية التعليمية داخل المدرسة والأنشطة التربوية المختلفة التي يتم تقديمها للطلاب.

ومن جانبه أعرب السيد وكيل الوزارة عن سعادته بهذا اللقاء، مقدمًا الشكر والتقدير لهم ولجميع العاملين بالمدرسة، مشيرًا إلى أن سانت تريزا صرح تعليمي مهم للتعليم الخاص في أسوان، وأنه سيقوم بزيارة المدرسة قريبًا، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

موضوعات متعلقة

لاعبو الأهلي ينفذون اقتراح مؤمن زكريا

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

image description

بمشاركة 250 طالبا وطالبة.. انطلاق بطولة المنازلات بجامعة القناة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

كايلي جينر تتصدرها.. قائمة فوربس للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2020

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

أيام زمان

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

كواليس محاولة انتحار أم كلثوم في النيل

«أنا صنيعة أمي».. حكاية النساء في حياة الوزير فاروق حسني

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

خرافة العين السحرية والماسونية وسر الكون.. أبرز عجائب الهرم الأكبر

الباحثة التونسية زهيّة جويرو: معاناة المرأة المسلمة سببها الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين الإسلامى

نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو