وفاة معلمين متأثرين بإصابتهما بكورونا في البحيرة

فقدت هيئة التدريس بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، معلمين توفيا داخل مستشفى كفر الدوار "الشاملة" المخصصة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.ونعت نقابة المعلمين بمركز إيتاى البارود المعلم جمال القهوقي، المعلم بمدرسة الشهيد حيدر دبوس التجارية، ومجدي عبدالملك، معلم الرياضيات بمدرسة الشهيد سليمان يونس الإعدادية بنات بالضهرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، داعين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرة الفقيد والمدرسة الصبر والسلوان.