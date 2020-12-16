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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

10 مصابين في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:45 م
انقلاب
انقلاب
البحيرة معوض هويدى
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وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية منشية الصيرفي علي الطريق الزراعي بدائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وسحجات متفرقة بجميع أجزاء الجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة "طه محمد طه، 35 سنة"، و"إسلام محمد عبد الحى، 20 سنة،" محمد عبد المنصف، 30 سنة"، "إبراهيم السيد حسن، 27 سنة، "أحمد فتحي عبد الحميد، 35 سنة"، "أحمد سعيد أحمد، 17 سنة"، "رامي عوض طه، 26 سنة"، "محمد سعيد محمد، 33 سنة"، "إسلام رجب رزق، 22 سنة"، "عبد الرحمن ظريف عبد النبي، 20 سنة".

وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج.

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