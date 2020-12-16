تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بـ«أهالينا»

أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من تسكين 833 أسرة مقيمة أسفل خطوط الضغط العالي بعزبة الهجانة حي شرق مدينة نصر.وأوضح صابر في بيات، له أنه تمت إزالة 348 عقار أسفل الضغط العالي من إجمالي 516 عقارا.وأشار نائب المحافظ للمنطقة الشرقية إلى لن أعمال الإزالات تأتي لتنفيذ محور الوفاء والأمل، الذى يربط الدائري بطريق السويس مرورًا بعزبة الهجانة وأيضًا لكون هذه العقارات ذات خطورة أسفل خطوط الكهرباء.ولفت صابر إلى أنه جارٍ المتابعة اليومية لحين الانتهاء من الأعمال كتوجيهات من اللواء محافظ القاهرة.يذكر أنه تم تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال المناخية التي تمر بها محافظة القاهرة.