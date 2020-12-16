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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بـ«أهالينا»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:15 م
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
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أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من تسكين 833 أسرة مقيمة أسفل خطوط الضغط العالي بعزبة الهجانة حي شرق مدينة نصر.

وأوضح صابر في بيات، له أنه تمت إزالة 348 عقار أسفل الضغط العالي من إجمالي 516 عقارا.

وأشار نائب المحافظ للمنطقة الشرقية إلى لن أعمال الإزالات تأتي لتنفيذ محور الوفاء والأمل، الذى يربط الدائري بطريق السويس مرورًا بعزبة الهجانة وأيضًا لكون هذه العقارات ذات خطورة أسفل خطوط الكهرباء.

ولفت صابر إلى أنه جارٍ المتابعة اليومية لحين الانتهاء من الأعمال كتوجيهات من اللواء محافظ القاهرة.

يذكر أنه تم تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال المناخية التي تمر بها محافظة القاهرة.

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