رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 وإصابة 12 في هجوم إثيوبي على الجيش السوداني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:50 م
هجوم إثيوبي على الجيش
هجوم إثيوبي على الجيش السوداني
محمد عمر
طباعة
قتل 4 أفراد من الجيش السوداني بينهم ضابط، بجانب إصابة 12 آخرين جراء اشتباكات مع قوة إثيوبية مسلحة على الشريط الحدودي بين البلدين.
وأكد الجيش السوداني، في بيان الأربعاء، أن قواته تعرضت أمس لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ما نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.

وحذر الجيش السوداني من أنه سيتصدى بحسم لأي تحركات معادية داخل حدود بلاده ولن يسمح بغزو أراضيها، وسيدافع عنها حتى آخر جندي.

وأشار البيان إلى أن الجيش السوداني ظل يرصد ويتابع الأحداث الجارية في إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار تمثلت في تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية، وحالة من عدم الاستقرار على الشريط الحدودي بين البلدين.

ويوجد نحو 50 ألف لاجئ إثيوبي في السودان فروا من الحرب في إقليم تيجراي بسبب حرب الجيش الإثيوبي على الإقليم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

تعرف على موعد صرف معاشات يناير 2021

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

image description

بمشاركة 250 طالبا وطالبة.. انطلاق بطولة المنازلات بجامعة القناة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

كايلي جينر تتصدرها.. قائمة فوربس للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2020

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

أيام زمان

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

كواليس محاولة انتحار أم كلثوم في النيل

«أنا صنيعة أمي».. حكاية النساء في حياة الوزير فاروق حسني

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

خرافة العين السحرية والماسونية وسر الكون.. أبرز عجائب الهرم الأكبر

الباحثة التونسية زهيّة جويرو: معاناة المرأة المسلمة سببها الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين الإسلامى

نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو