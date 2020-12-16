مقتل 4 وإصابة 12 في هجوم إثيوبي على الجيش السوداني

قتل 4 أفراد من الجيش السوداني بينهم ضابط، بجانب إصابة 12 آخرين جراء اشتباكات مع قوة إثيوبية مسلحة على الشريط الحدودي بين البلدين.وأكد الجيش السوداني، في بيان الأربعاء، أن قواته تعرضت أمس لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ما نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.وحذر الجيش السوداني من أنه سيتصدى بحسم لأي تحركات معادية داخل حدود بلاده ولن يسمح بغزو أراضيها، وسيدافع عنها حتى آخر جندي.وأشار البيان إلى أن الجيش السوداني ظل يرصد ويتابع الأحداث الجارية في إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار تمثلت في تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية، وحالة من عدم الاستقرار على الشريط الحدودي بين البلدين.ويوجد نحو 50 ألف لاجئ إثيوبي في السودان فروا من الحرب في إقليم تيجراي بسبب حرب الجيش الإثيوبي على الإقليم.