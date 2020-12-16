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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
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حوادث

تفاصيل الإعلان عن نتيجة القبول بكلية الشرطة والضباط المتخصصين 2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:26 م
كلية الشرطة
كلية الشرطة
محمد السيد
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نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل الإعلان عن نتيجة القبول بكلية الشرطة والضباط المتخصصين 2020؛ حيث تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة صوب أكاديمية الشرطة انتظارا لإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة والضباط المتخصصين 2020.

مكالمة تنهي توتر الطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة

اتصال هاتفي يطمئن قلوب الكثير من الطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة يبلغهم بالقبول عقب اجتيازهم الاختبارات المقررة.

على مدار ما يقارب من 165 يوما منذ فتح باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة في شهر يوليو الماضي وتعدت الأعداد المتقدمة للآلاف حيث خضعوا للعديد من مراحل الاختبارات حتى وصلوا المرحلة الأخيرة وهو كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر التى يتم قبولها.

الإعلان عن نتيجة القبول بكلية الشرطة 2020 على الهواء مباشر

ففي سابقة تحدث داخل أكاديمية الشرطة وبالتحديد فى إعلان نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين يقوم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية الشرطة الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة.

رسالة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

بالحيادية التامة يتم انتقاء أفضل العناصر لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني كانت هذه رسالة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة حيث شدد فى حينها على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة فى الاختيار.

تعرف على المزايا الخاصة بقسم الضُباط المُتخصصين

وأوضحت أكاديمية الشرطة أن هناك العديد من المزايا التى يحصل عليها الطالب المقبول فى كلية الشرطة ومن تلك المزايا الخاصة بقسم الضُبـــاط المُتخصصيـن يتمتع طلاب القسم بالمُميزات التالية:
ومن تلك الميزا يمنح الطالب طوال فترة الدراسة على مكافأة تُوازى المُرتب المُقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه كما يمنح الخريج شهـادة الدبلـوم فـى مـواد الشُرطـة.
كما يعين الخريج ضابط بهيئة الشُرطة، برُتبـة مـُلازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة.
كما يمنح الخريج كافة المزايا المُقررة لضُباط الوزارة وأهمها ما يلي:رعاية صحية بمُستشفيات هيئة الشُرطة للضابط وأُسرتـه وكذلك رعاية رياضية (بالاشتراك في نوادي الشُرطة على مُستوى الجُمهوريـة) كما يستفيد برعاية اجتماعية (المصايف – الحج – العُمرة – الرحلات – إلــخ) ورعاية ثقافية (السماح بالدراسات العُليا والبعثات).

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