المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالجمالية: غافلتها ونفذت الجريمة
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:34 م
نجلاء رفاعيطباعة
اعترف عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل سيدة بالجمالية، أنه كان يعمل لدى المجنى عليها واستخدم أسلوب المغافلة فى تنفيذ جريمته، مرجعا ذلك لمروه بضائقة مالية.
وقررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية " مجهولة المصدر"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة للتحقيق.
وقررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية " مجهولة المصدر"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة للتحقيق.