المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالجمالية: غافلتها ونفذت الجريمة

اعترف عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل سيدة بالجمالية، أنه كان يعمل لدى المجنى عليها واستخدم أسلوب المغافلة فى تنفيذ جريمته، مرجعا ذلك لمروه بضائقة مالية.وقررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية " مجهولة المصدر"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة للتحقيق.