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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:41 م
الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
ايهاب مصطفى
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كانت الفنانة بسمة في أحد فنادق القاهرة ونادت على العامل وأعطته جميع فساتينها ليوصلها للمكوجي، وشددت عليه أن يحضرها فور الانتهاء منها، وكانت بسمة متعبة جدًا بسبب رحلتها في السفر حتى الفندق، وقررت ألا تخرج وتستسلم للنوم، وذلك حسبما ذكرت لمجلة الكواكب.

أضافت بسمة: "كان لدىّ موعد مهم في اليوم التالي، وأغلقت علىّ باب حجرتي وتناولت واحدة من الحبوب المنومة ورحت في النوم ولم أدر كم ظللت نائمة، لكنني فوجئت بطرقات شديدة على باب الحجرة، وفتحت لأجد مدير الفندق أمامي وهو يصرخ: حرام عليكي يا فنانة، إنتي فين، كنا هنكسر الباب، 24 ساعة ولا حس ولا خبر، نخبط مفيش حد يرد، خفنا يكون حصلك حاجة".

وتواصل بسمة: "نظرت إلى ساعتي وكانت تشير إلى الرابعة والنصف مساءً، أي أنني نمت 19 ساعة متواصلة، ولم يبق على موعدي الهام سوى ساعتين، فطلبت من العامل إحضار الفساتين بسرعة، لكنه أخبرني أن اليوم إجازة والمكوجية كلهم يغلقون محلاتهم، وكانت كارثة بالنسبة لي".

تختتم بسمة حكايتها قائلة: "لم أدر ماذا أفعل، لكنني خرجت من الفندق بالروب في شوارع القاهرة، ومشيت والجميع ينظرون لي في تعجب، حتى دخلت أول محل لبيع الفساتين واشتريت فستانًا وتركت الروب في المحل وجريت إلى موعدي، ومن يومها وأنا أكوي ملابسي وحدي ولا أرسلها لأي أحد".

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