زيارات رعوية لكنيسة الروم بأسقفية نيري تخص مجال التعليم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، زار مدرسة Bishop KONG’AI الأرثوذكسية الثانوية للبنات والتقى مع المجلس التنفيذي للإدارة للمدرسة لإجراء تقييم الاستعدادات لاستقبال تلميذات المدرسة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التلميذات اللواتي سيعُدن إلى المدرسة في الرابع من يناير 2021 بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب وباء COVID- 19.