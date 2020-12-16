بمناسبة عيد الميلاد.. كنيسة الروم توزع الشنط الغذائية بكينيا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد وزع نيافة المتروبوليت مكاريوس مطران كينيا المواد الغذائية على آباء أطفال مدرسة القديس كليمندوس الأرثوذكسية الابتدائية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في إطار الدور الرعوي لكنيسة الروم الأرثوذكس في أفريقيا.وبدأت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، والذي ينتهي باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد في الخامس والعشرين من ديسمبر بالنسبة لجميع الكنائس عدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل به في السابع من يناير من العام المقبل.