«مكافحة كورونا»: بدء تسجيل الحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، تفعيل منصة إلكترونية، اليوم، لتسجيل الحالات الأولى بتطعيم لقاح كورونا، وعلى رأسها، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض الخبيثة، مشيرا إلى أن اليوم هو أول أيام التطعيم بلقاحات كورونا في بورسعيد.





وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، إنه لن يسمح بأن يكون المصريون فئران تجارب للقاحات المقدمة ضد فيروس كورونا.



