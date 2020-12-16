العراق يوافق على طلب «الكلدانية» باعتماد عيد الميلاد إجازة رسمية

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن البرلمان العراقي اعتمد مشروع قانون يجعل عيد الميلاد عطلة وطنية.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ذلك جاء بناء على طلب غبطة الجاثليق اليطريرك الكاردينال مار لويس ساكو.