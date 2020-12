أسرار أزياء الأميرة ديانا.. انتقام ورسائل سياسية وثورة سرية و«كيد نسا»

لفتت الأميرة ديانا، إليها أنظار الكثيرين، فى كل إطلالة لها على حدة، فكانت تجيد استخدام الموضة للتعبير عن مشاعرها وأفكارها، بل وبعث رسائل خفية كانت تود توجيهها لمحبيها فى كل مكان.



ووفقًا لإليزابيث هولمز، مؤلفة كتاب HRH: So Many Thoughts on Royal Style، وصفت هولمز اختيارات ملابس الأميرة ديانا بأنها "تكاد تصرخ أحيانًا"، مشيرة إلى أن ديانا كانت قصتها مليئة بالارتفاع والهبوط، لكن فهم أزياءها، وكيف كانت تستخدمها للتعبير عن نفسها هو الجزء الأكثر "قوة" فى شخصيتها.



ولهذا نستعرض في التقرير التالي، نظرة إلى رسائل الأميرة ديانا من خلال أشهر أزياءها.



بلوفر الخروف الأسود

كشفت الأميرة ديانا، عن مشاعرها التى كانت تراودها حينها، من خلال هذا "البلوفر" ذو رسمة الخروف الأسود الذي اشتهرت به، حيث اختارت الظهور به لأول مرة لحضور مباراة بولو مع الأمير تشارلز في عام 1980.



وبالعودة إلى مقابلتها فى بي بي سي في عام 1995، كانت ديانا كانت دائمًا ما ترى نفسها غريبة عن العائلة المالكة، فكان هذا البلوفر ذو الخروف ذو اللون الأسود يمثل اختلافها عن العائلة، فقالت فى المقابلة: "أود أن أكون ملكة قلوب الناس، لكنني لا أرى نفسي ملكة هذا البلد"، وهو ما أكدته أيضا الكاتبة إليزابيث في كتابها "HRH: So Many Idts on Royal Style"، مشيرة إلى أن الأميرة ديانا لفتت الانتباه أكثر إلى سترتها من خلال ارتداء بلوزة بشريط أسود يشير مباشرة إلى ان هذا الخروف الأسود يمثلها.



"بدلة" صنعت ديانا بها التاريخ

فى واقعة غير مسبوقة بالعائلة المالكة، صنعت الأميرة ديانا التاريخ عندما كسرت القاعدة بارتدؤها هذه البدلة السوداء، خلال حضورها حفلًا موسيقيًا، عام 1990، بهذه البدلة مزدوجة ياقة الصدر، كما كتبت هولمز، بان "الأميرة ديانا شكلت بارتدتها هذه البدلة، سابقة لأفراد العائلة المالكة في المستقبل" فمن قواعد العائلة المالكة الصارمة هى ارتداء الأميرات الفساتين لا البدل.

فستان الانتقام

من لحظات الموضة الأكثر شهرة، لاوياء للأميرة ديانا، كانت في عام 1994، عندما ارتدت فستانًا بدون أكتاف أصبح يُعرف باسم "الفستان الانتقامي"، فقررت الظهور بهذا الفستان، في الليلة التي تم فيها بث الفيلم الوثائقي للأمير تشارلز، الذي اعترف فيه بوجود علاقة غرامية مع أخرى فى حياته، حينها وصلت ديانا إلى معرض سربنتين مرتدية هذا الفستان، من تصميم كريستينا ستامبوليان.



وبحسب الكاتبة هولمز، فأن الأميرة ديانا، كان المفترض أن ترتدي ديانا فستانًا آخر، لكنها رفضت ذلك، وفى تحدي واضح سحبت من خزانة ملابسها هذا الفستان، مكشوف الأكمام، أصبح يُعرف باسم "فستان الانتقام"، مشيرة ألى مقوبة الكاتبة، بيثان هولت، في جريدة التلغراف: "الموضة ليس لها أى إثارة أكبر من نشرها لهدف التعبير عن الغضب"، وبعد ثلاث سنوات من ارتدائها هذا الفستان، طرحته ديانا في مزاد وتم بيعه مقابل 65 ألف دولار.

البساطة فى مقابل "خيول الملابس" ظهرت الأميرة ديانا، خلال رحلتها إلى البوسنة عام 1997، بملابس كاجول بسيطة، حتى أن صورها التى التقطتها حينها، كشفت عن عفوية، غير متكلفة، فظهرت وهى "تشمر" عن سواعدها، لزيادة الوعي بضحايا الألغام الأرضية، وكانت تحرص الأميرة ديانا وقتها، ألا تصرف ملابسها الانتباه عن العمل الإنساني الذي كانت تقوم به، وأن يركز الناس على عملها الإنساني بدلًا مما ترتديه، فلم يوجد امامها اختيار أبسط من قميص أبيض، وجينز ازرق، وحذاء تودز، وكشفت إليري لين، أمينة معرض "Diana: Her Fashion Story"، لمجلى Vogue Italia، انه بعد انفصال الأميرة ديانا عن أمير ويلز، قالت إنها "لا تريد أن تُعرف بخيول الملابس ولكن بصفتها حصان عمل" .

مقاطعة دار "شانيل": تذكرها بتشارلز

بعد انفصالها عن الأمير تشارلز، استغرقت ديانا سنوات وهى مقاطعة لعلامة شانيل، حتى عادت لارتداء أزياء شانيل مرة أخرى بعد الانتهاء من طلاقها في عام 1996، حيث كان يذكرها الشعار بالأحرف الأولى لتشارلز وحبيبته كاميلا.



فيذكر المصمم جيسون برونسون لمجلة، هاربر بازار فى نسختها الأسترالية، خلال عمله مع ديانا خلال زيارتها الأخيرة لأستراليا لحضور حدث خيري في عام 1996، أنها توقفت عن ارتداء ازياء العلامة لأن شعارها "CC" المتشابك يذكرها بتشارلز وكاميلا، حيث رفضت ارتداء زوج من أحذية شانيل، وحينها اقترح عليها المصمم، ارتداء أحذية فيرساتشيVersace، فوافقت.

"حذاء بكعب منخفض": لا تكن ديانا أطول من تشارلز كانت تصاميم أحذية ديانا، موضع اهتماما كبيرا أيضا من قبل كثيرين، حتى حذاء زفافها على الأمير تشارلز، حيث تم تصميمه بتوقيع المصمم الشهير كلايف شيلتون، فقد كشف كاتب السيرة الملكية والمؤرخ روبرت لاسي، فى أحدث كتبه، عن تصميم كعب حذاء ديانا منخفضا قليلا، لأنها كانت بنفس طول زوجها، وكشف الكتاب الذي حمل عنوان Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult، سر الحذاء الذي ارتدته الأميرة ديانا في يوم زفافها، بالتفصيل، قائلا: "تم تطريز حذاء زفافها الحريري ب 542 قطعة من الترتر و132 فص من اللؤلؤة، مضيفا: "صنع بكعب منخفض بشكل متعمد حتى لا تظهر ديانا أطول من العريس، إذ أنها كانت بنفس طول تشارلز ".