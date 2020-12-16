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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير بيئي يوضح آلية الاستثمار في المحميات الطبيعية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:52 م
المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية
أريج الجيار
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قال مجدي علام، الخبير البيئي، إن العالم يتجه للاستثمار في المحميات، مع مراعاة الحفاظ على الموارد البيئية دون المساس بها، والاستثمار في المحميات محدد له أماكن معينة طبقًا لطبيعة المحمية والحفاظ عليها، مع مراعاة أن يكون المشروع المقام غير ضار بالبيئة.

وأشار الخبير البيئي، لـ"الدستور" إلى أنه يتم منع إقامة أي مصنع بجوار المحميات، حفاظا على المحمية، منوها بأنه من المقترح وجود سينما في المحميات تسجل التاريخ الحيوي للمحمية، وممنوع وجود وقود أو حرق أو إلقاء مخلفات في المشاريع الاستثمارية، مؤكدا أن الاستثمار في خارج المحيط الخارجي للمحمية.

وأوضح "علام"، أنه يجب تقليد النماذج الإيجابية في العالم في المحميات، ووجود مراكز توعية، والترويج السياحي الجيد، موضحًا أن العربات المستخدمة في المحميات كهربائية، والزيارة في مسارات محددة والنشاط الزائد بيدمر البيئة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قالت إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لوضع استراتيجية لتطوير المحميات الطبيعية، وتقديم نموذج حقيقي للتنمية المستدامة، حيث إنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها، خاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا.

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