فتح الله فوزي يؤكد أهمية دور الإعلام في رفع وعي المواطن

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن أهم الملفات لدى وزارة التخطيط ملف التحديث وإعداد الإصدار الثاني لرؤية مصر ٢٠٣٠.وأكد "فوزي" خلال كلمته في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية مشاركة الإعلام لرفع الوعي للمواطن العادي بأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة برؤية مصر 2030، مما يساعد المواطن على متابعة ما يتحقق من هذه المشروعات والأهداف في محافظته أو مدينته أو قريته مما يسهم في دور المواطن وإشراكه في منظومة التخطيط والمتابعة؛ لتحقيق مستقبل أفضل وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.كما أكد أهمية توجيه وتحديد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل الفعال مع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص ورفع واستدامة معدلات التشغيل.