رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فتح الله فوزي يؤكد أهمية دور الإعلام في رفع وعي المواطن

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:40 م
فتح الله فوزي،
فتح الله فوزي،
أسماء إبراهيم
طباعة
قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن أهم الملفات لدى وزارة التخطيط ملف التحديث وإعداد الإصدار الثاني لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد "فوزي" خلال كلمته في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية مشاركة الإعلام لرفع الوعي للمواطن العادي بأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة برؤية مصر 2030، مما يساعد المواطن على متابعة ما يتحقق من هذه المشروعات والأهداف في محافظته أو مدينته أو قريته مما يسهم في دور المواطن وإشراكه في منظومة التخطيط والمتابعة؛ لتحقيق مستقبل أفضل وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

كما أكد أهمية توجيه وتحديد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل الفعال مع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص ورفع واستدامة معدلات التشغيل.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«علمية كورونا»: لقاح كورونا «اختياري».. وبدء التسجيل خلال أيام

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

لاعبو الأهلي ينفذون اقتراح مؤمن زكريا

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

image description

بمشاركة 250 طالبا وطالبة.. انطلاق بطولة المنازلات بجامعة القناة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

كايلي جينر تتصدرها.. قائمة فوربس للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2020

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

أيام زمان

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

كواليس محاولة انتحار أم كلثوم في النيل

«أنا صنيعة أمي».. حكاية النساء في حياة الوزير فاروق حسني

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

خرافة العين السحرية والماسونية وسر الكون.. أبرز عجائب الهرم الأكبر

الباحثة التونسية زهيّة جويرو: معاناة المرأة المسلمة سببها الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين الإسلامى

نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو