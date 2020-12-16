رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيسي وبن زايد.. رسائل محددة واتفاق في الرؤي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:01 م
السيسي وبن زايد.
السيسي وبن زايد.
آية حسني
طباعة
حملت زيارة ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل حول عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدان ضرورة التصدي معا لمخاطر المحاولات الاستعمارية التي تفرضها تركيا وغيرها من الدول التي تهدد أمن المنطقة.

وفي سياق متصل، تسلط "الدستور" الضوء على أبرز رسائل السيسي وبن زايد خلال اللقاء.

* رسائل السيسي

1- التوافق بين البلدين على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.

2- فعالية وقوة العلاقات المصرية الإماراتية في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.

3- التأكيد على أهمية انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، وعلى أنها ستساهم في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.

4- الحرص المشترك للمضي قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

* رسائل بن زايد
1- التأكيد على تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها.

2- التأكيد على تعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.

3- أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والإمارات للتصدي لما للمنطقة من تحديات وأزمات.

4- التعاون الثنائي لصد التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها.

موضوعات متعلقة

الارتفاع مستمر.. الصحة: 24 وفاة و544 إصابة جديدة بكورونا

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020

مصدر بـ«علمية كورونا»: لقاح كورونا «اختياري».. وبدء التسجيل خلال أيام

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الإنسانية.. مُسن يصنع من جسده ظلًا لكلبه (حكاية صورة)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

الارتفاع مستمر.. الصحة: 24 وفاة و544 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

كايلي جينر تتصدرها.. قائمة فوربس للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2020

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

أيام زمان

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

كيف ردت تحية كاريوكا على طلب حسين صدقي بارتداء الحجاب؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

خرافة العين السحرية والماسونية وسر الكون.. أبرز عجائب الهرم الأكبر

الباحثة التونسية زهيّة جويرو: معاناة المرأة المسلمة سببها الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين الإسلامى

نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو