السيسي وبن زايد.. رسائل محددة واتفاق في الرؤي

* رسائل السيسي

* رسائل بن زايد

حملت زيارة ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل حول عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدان ضرورة التصدي معا لمخاطر المحاولات الاستعمارية التي تفرضها تركيا وغيرها من الدول التي تهدد أمن المنطقة.وفي سياق متصل، تسلط "الدستور" الضوء على أبرز رسائل السيسي وبن زايد خلال اللقاء.1- التوافق بين البلدين على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.2- فعالية وقوة العلاقات المصرية الإماراتية في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.3- التأكيد على أهمية انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، وعلى أنها ستساهم في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.4- الحرص المشترك للمضي قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.1- التأكيد على تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها.2- التأكيد على تعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.3- أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والإمارات للتصدي لما للمنطقة من تحديات وأزمات.4- التعاون الثنائي لصد التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها.