أمير المصرى: استعنت باللاجئين السوريين فى بريطانيا لتقديم «Limbo».. ومُهاجر عربى علمنى عزف العود

■ فى البداية.. هل توقعت حصول فيلمك «Limbo» أو «التيه» على ٣ جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى؟

■ كيف جاءت مشاركتك فى المهرجان بهذا الفيلم؟

■ من رشحك لبطولة الفيلم العالمى؟

■ لماذا هذا التخوف والتردد؟ وما الذى غير رأيك فى النهاية؟

■ كيف حضَّرت لتجسيد شخصية «عمر»؟

■ وما الصعوبات التى واجهتك إلى جانب التحضير الطويل؟

■ هل واجهت أى صعوبات لكونك فنانًا عربيًا فى مجتمع غربى؟

■ وماذا عن تأثير خلفيتك العربية على حصرك فى أدوار معينة؟

■ ما الدور الذى أسهم فى إحداث هذا التحول؟

■ حققت نجاحًا كبيرًا فى «رمضان مبروك» ثم اختفيت.. لماذا لم تكمل مشوارك فى مصر؟

■ هل عُرضت عليك أعمال مصرية خلال الفترة الأخيرة؟

■ ما الذى يميز السينما الغربية عن العربية؟

■ هل توقعت اختيارك ضمن قائمة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون «بافتا» لأفضل المواهب الصاعدة لعام ٢٠٢٠؟

■ ما خطة أمير المصرى ليصبح فى مصاف النجوم المصريين العالميين أمثال عمر الشريف؟

■ أخيرًا.. ما جديدك فى الفترة المقبلة؟

جاء فوز الفيلم البريطانى «Limbo» أو «التيه» بـ٣ جوائز فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى اختتمت فعاليات دورته ٤٢ قبل أيام، ليجسد مسيرة بطله أمير المصرى، ذلك الفنان المصرى الصاعد بقوة الصاروخ على الساحة الفنية العالمية.الفيلم الذى عُرض للمرة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مهرجان القاهرة، تدور أحداثه حول «عمر»، وهو عازف شاب تجبره الظروف على الابتعاد عن أسرته السورية، وهجرته إلى قرية أسكتلندية بعيدة، حيث ينتظر البت فى طلب لجوئه السياسى، الذى قدمه مع مجموعة أخرى من اللاجئين.عن الفيلم ومسيرته الفنية العالمية وطموحه فى السير على طريق النجم العالمى عمر الشريف، يدور حوار «الدستور» التالى مع الفنان أمير المصرى، الذى حصل على العديد من الجوائز، وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل: توم هيدلستون، وهيو لورى، وأوليفيا كولمان، ووودى هارلسون.- الحمد لله على الثقة الغالية من لجان تحكيم المهرجان، ومنحهم الفيلم ٣ جوائز دفعة واحدة، وبصراحة شديدة، لم أتوقع فوز الفيلم بهذا العدد من الجوائز، لكنى كنت متأكدًا من منافسته على إحدى الجوائز، خاصة مع إشادات النقاد، التى حصل عليها الفيلم فى الخارج قبل عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى، ثم عقب عرضه ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.وأنا سعيد جدًا بردود الأفعال حول الفيلم، وبإشادة جميع الحضور بقصته وموضوعه الهادف ومستواه الفنى، وبتهافت الجمهور والنقاد والصحفيين على مشاهدته، فى عروضه المختلفة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.- الفيلم عُرض على عدد من اللجان المسئولة عن المهرجان، وفوجئت باختياره ضمن المسابقة الرسمية، ما جعلنى أشعر بفخر وسعادة وتقدير كبيرين من مسئولى المهرجان، والذين آمنوا بموهبتى، وسجلوا مشاركتى الثانية فى هذا المهرجان العريق، بعد أن شاركت من قبل بفيلم «دانيال».- وكيل أعمالى فى بريطانيا تواصل معى وأخبرنى بأن هناك فرصة لبطولة فيلم جديد، ثم أرسل إلىَّ السيناريو، فجذبنى موضوعه جدًا ووافقت عليه، وعلمت أن مخرج الفيلم كان يبحث عن أفضل ممثل يليق عليه دور «عمر»، وأن خلفيتى المصرية أسهمت فى اختياره لى، بعد أن كان هناك فنان كبير مرشح لبطولة العمل.فبعد أن أديت «الكاستينج» اختارنى مخرج الفيلم على الفور، ووجد أننى المناسب لتجسيد شخصية «عمر»، ثم أجريت العديد من «البروفات» على الدور، ولا أنكر أننى كنت متخوفًا ومترددًا لقبول الفيلم فى البداية، خاصة أن الدور يحكى عن اللاجئين.- العديد من الأفلام الأجنبية التى تتحدث عن اللاجئين تركز على البطل الأجنبى الذى يساعد اللاجئ فى تحقيق حلمه، لكن «Limbo» يدور حول شخصية «عمر»، اللاجئ المثقف الذى يعيش فى جو أسرى مناسب، ولم يكن يرغب فى ترك بلده، لكن الحرب دفعته إلى ذلك.وحرص الفيلم على إظهار أن ما يحدث للاجئين يمكن أن يحدث لمواطنى أى بلد، وأن اللاجئين لا يأتون إلى بلاد أوروبية لكى يأخذوا مكان أحد، لكنهم أُجبروا على ذلك بسبب الحرب، وذلك من خلال شخصية حقيقية تبكى وتضحك، وهذا ما جذبنى للعمل، الذى رغبت من خلاله فى تغيير الصورة المكونة عن المواطن العربى لدى الغرب.- «عمر» من أصعب الأدوار التى قدمتها، لذلك استغرقت شهرين كاملين فى التحضير للشخصية، وتعلمت عزف العود على يد أحد المهاجرين العرب فى بريطانيا، يدعى «خيام علامى»، والذى تحملنى كثيرًا، وعلى الرغم من أن التدريب على آلة العود صعب جدًا، فإننى تعلمت العزف عليه فى فترة قصيرة جدًا.كما أننى شاهدت العديد من الأعمال الفنية لتعلم اللهجة السورية، واستعنت بعدد من اللاجئين السوريين فى بريطانيا، من أجل الاقتراب أكثر من حياتهم، والتعرف على الصعوبات التى واجهتهم فى أوروبا، وهذه التجربة فى حد ذاتها «قاسية جدًا».وكان هدفى الرئيسى من الاقتراب لحياة اللاجئين ومعرفة تفاصيلها بصورة عميقة، هو تقديم هذه الحياة بحقيقتها دون أى تجميل على الشاشة، وأتصور أن ما قدمناه عن حياة اللاجئين فى الفيلم كان قريبًا إلى الواقع.- أصعب شىء بالنسبة لى كان التحدى الذى بداخلى لتقديم فيلم مميز ودور مختلف يتفق مع عشقى لتقديم شخصيات من الواقع، كما أن التصوير لفترة طويلة داخل منطقة صحراوية فى أسكتلندا، ومعايشة الحيوانات أكثر من البشر، كان شيئًا صعبًا للغاية، فضلًا عن برودة الجو، لكن على الرغم من كل تلك الصعوبات، فإننى كنت سعيد جدًا بالدور، لاقترابى بشكل كبير من الأجواء التى يعيش فيها اللاجئون، ليكون إحساسى صادقًا على الشاشة.- أنا أعمل فى الخارج منذ ١٢ عامًا، ومن المؤكد أننى واجهت «عنصرية»، ولو بشكل غير مباشر، فعلى سبيل المثال حينما تخوض «كاستينج» ويتم اختيارك لعمل ما، تفاجأ بتفضيل ذوى البشرة البيضاء عليك، لذلك كنت مطالبًا بالعمل على تغيير وجهة النظر هذه، وإثبات أننا لسنا كائنات خرافية كما يعتقدون، على ضوء التأثير الكبير لـ«الميديا الغربية» فى تشويه صورة العرب.- فى البداية كان يتم حصرى فى أدوار معينة بالفعل، لكن تغير هذا المفهوم تمامًا فى الوقت الحالى، وأصبح يُسند لى الكثير من الأدوار، وذلك بفضل مخرجة رغبت فى تقديمى بشكل مختلف، وخلق حالة ثقة متبادلة بينى وصنّاع الأعمال الفنية هناك.- دورى فى مسلسل «The Night Manage».- أنا ممثل لا تشغلنى الشهرة بقدر ما يشغلنى تقديم أعمال جيدة، وتجسيد أدوار تضيف لرصيدى الفنى، تمامًا، مثل «عمر» فى فيلم «Limbo»، وأقول بكل صراحة إن الأعمال التى قدمتها هنا فى بريطانيا غيرتنى تمامًا من الناحية الفنية.ولم يؤثر عملى فى الخارج على عملى فى مصر، وكل ما فى الأمر أن هناك صعوبة فى توفيق المواعيد بين الاثنين، وهو ما يجعلنى بعيدًا قليلًا عن السينما المصرية، لكن فى الفترة المقبلة سأحاول ضبط مواعيد تصوير أعمالى، بما يسمح لى بالمشاركة فى أعمال مصرية وغير مصرية، خاصة أن ولائى الأول للسينما المصرية.- عُرضت علىّ المشاركة فى مسلسل مصرى خلال الموسم الدرامى فى رمضان الماضى، لكن انشغالى بأعمال أخرى دفعنى للاعتذار، والفرص فى بريطانيا أكثر بحكم تواجدى هناك، وإذا ابتعدت أو سافرت إلى مصر كثيرًا، سيقلل هذا من فرص عملى فى بريطانيا، أو اختيارى لأدوار مميزة، فى ظل أن العمل هناك أصعب بكثير من مصر.- الالتزام والنظام والجدول الزمنى المحدد والواضح، فهنا أنت تعرف متى تبدأ ومتى تنتهى، وما المواعيد المحددة للتصوير وانتهائه. هناك كل شىء بحساب.- لو سألتِ ذلك السؤال قبل ٤ سنوات كنت سأجيب بالنفى، لأننى وقتها لم أكن على هذا القدر من المسئولية، لكن الآن، يأتى هذا الاختيار بعد أن عملت على نفسى كثيرًا، وحرصت على صقل موهبتى، وهو ما رشحنى للتنافس على هذه الجائزة، رفقة ٥ فنانين بريطانيين آخرين.ولا أنكر أن هذه الجائزة مثلت لى الكثير، وكذلك الجوائز الثلاث التى حصلت عليها من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وهو ما سيدفعنى إلى التفكير مرارًا وتكرارًا فيما يعرض علىَّ من أدوار خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من النادر حصول فنان من أصول عربية على هذه الجوائز القيمة، والإيمان به بهذا الشكل.- بحبى لوطنى واختيارى أفضل الأدوار التى تمثل واجهة مشرفة لى ولمصر فى الخارج.- أستعد لتصوير مسلسل درامى جديد بعنوان «The One» مع شبكة «نتفليكس» العالمية، على أن يعرض فى العام المقبل ٢٠٢١، وهو أول بطولة مطلقة لى فى بريطانيا، أمام مجموعة من الممثلين البريطانيين، وتدور أحداثه حول الحب والعلم، وهل من الممكن أن يجتمعا سويًا أم لا.