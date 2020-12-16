الباحثة التونسية زهيّة جويرو: معاناة المرأة المسلمة سببها الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين الإسلامى

بدءًا من ٢٥ نوفمبر وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، عُقد العديد من الندوات والمؤتمرات احتفالًا باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلاقًا مما صاغته الأمم المتحدة حول ذلك المفهوم الذى يضم تحت مظلته مختلف أشكال الإساءة للمرأة، سواء كانت جسمانية أو جنسية أو نفسية، وفى خضم تلك الاحتفالات تجددت المناقشات لتلك الأوضاع المزرية التى يعانى منها العديد من النساء بسبب جنسهن، ومرة أخرى انطلقت المبادرات والمُطالبات بضمانات تصون حقوق المرأة وتحمى كرامتها.

«الوأد الجديد» هو عنوان أحدث كتابات الباحثة التونسية زهيّة جويرو، وهو عنوان دال ومُعبِّر عمّا تتعرض له النساء فى عصر تبنى قشرة الحداثة بينما ظلّت روحه جاهلية تُنتج أنماطًا مستحدثة من التمييز والقهر ضد النساء، جراء أنساق ثقافية مُستغلقة أحكمت قيودها على رقاب النساء، وبات الكشف عنها ومواجهتها ضرورة للخروج من المآزق الناجمة عنها. تُبيّن «جويرو» فى مقدمة كتابها أن «الوأد الجديد» يتضمن العديد من الأشكال، «فالمرأة التى لا يُسمح لها بأن تقرر بنفسها إجراء عملية جراحية فى وضعية استعجالية، وقد تفقد حياتها بسبب ذلك، وتُمنع من أن تقرر بنفسها الدخول إلى المستشفى عند الحاجة، والطالبة التى يُمنع فريق الإنقاذ من الدخول إلى الجامعة لإنقاذها من أزمة قلبية بدعوى منع الاختلاط، وتموت فى مقتبل العمر بسبب ذلك، وتلميذات المدارس اللاتى يُختطفن من على مقاعد الدراسة، وتتم معاملتهن على أنهن سبايا حرب ويهددن بالبيع بصفتهن ملك يمين، والشابات اللاتى يُزج بهن فى حروب قذرة ليكنّ «مجاهدات نكاح»، ويشرع ذلك كله بالفتاوى، هؤلاء جزء من الموءودات الجدد أو من مشروع موءودات مع تأجيل التنفيذ».

«الدستور» حاورت الأستاذة الجامعية زهيّة جويرو، مؤلفة كتاب «الوأد الجديد»، و«الإسلام الشعبى»، و«مؤسسة الإفتاء بين سياج المذهب وإكراهات التاريخ»، و«القصاص فى النصوص المقدسة- قراءة تاريخية»، حول بعض ما تعرّضت له فى كتاباتها فيما يخص تاريخانية النصوص الدينية وأثرها على واقع النساء فى ظل أحكام فقهية مُستغلقة لا تزال لها اليد العليا فى توجيه قضايا الأحوال الشخصية للنساء.

■ فى كتابك «الوأد الجديد» عملت على تفكيك التأويلات الفقهية للنص الدينى التى لا تزال متحكمة فى الذهنية العربية.. لماذا برأيك ما زالت تلك التأويلات تحظى بالقداسة رغم كل الكتابات التنويرية الداحضة لها؟ وكيف يمكن خلخلة تلك البنية المستحكمة على مستوى الوعى؟

- كتابى «الوأد الجديد» جاء ليبرهن على أن الجانب الأكبر من معاناة النساء فى العالم الإسلامى كان سببه الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين فى المطلق، لكونها ثقافة ذكورية وليدة مجتمعات بطرياركية، فسواء تعلق الأمر بأحكام المواريث والولاية والقوامة، أو بما يروجه الفقهاء والمفتون من أحكام تخص النساء أو بما استنبطته نسبة من النساء أنفسهن من تلك الأحكام، فإنّ الجامع بينها أنها وليدة مسار كان الفاعل فيه هو العقل الفقهى، وكانت غايته الفصل الجندرى القائم على التمييز والمفاضلة، فوسع من مجال سلطة الرجال ورفع من شأنهم وفتح أمامهم الوظائف العامة مقابل التضييق على النساء وتهميش أدوارهن ومواقعهن والحطّ من شأنهن وإظهارهن فى حاجة دائمة إلى ولاية الرجال وقوامتهم عليهن وتكريس نظرة دونية ضدهن، وكان هذا المسار من الشدّة والعنف وادعاء تمثيل الإسلام الصحيح والنطق بالخطاب الإلهى ما جعل نسبة من النساء تستبطن هذه الصورة وتصدقها حتى أضحت أكثر من الرجال أحيانًا دفاعًا عنها وعن دونيتها.

وقد كان تفكيك هذا المسار وكشف طبيعته البشرية ضروريًا، وكان الالتزام بالمنظور المساواتى منهجية تهدف إلى البرهنة على أن من حقّ النساء أن يتمتعن بحقوقهن كافة على قاعدة المساواة فى المواطنة وعلى أن سياقاتنا الحديثة تفرض إنهاء كل أشكال «الوأد الجديد» الحقيقية والرمزية، التى ما زالت تعانى منها النساء والفتيات فى العالم الإسلامى اليوم.

إذن فالسلطة التى يتمتّع بها الخطاب الفقهى ليست راجعة إلى معقولية هذا الخطاب فى ذاته ولا إلى استقامته، وإنما هى مستمدّة أولًا من مرجعيته، فكل خطاب يدّعى أن مشروعيته مستمدة من المرجعية الدينية يستحوذ على سلطة ذلك المرجع، وهى مستمدة ثانيًا من متقبليه ومن طبيعة وعيهم، فطالما ظل الوعى السائد إسلاميًا وعيًا فقهيًا ذكوريًا فإن هذا الخطاب سيظل ثابتًا وقادرًا على أن يكون فاعلًا، إضافة إلى ذلك يمثل جمود البنى الاجتماعية عاملًا مساعدًا.

■ تحدثت فى كتابك عن تاريخية نظم الولاية والقوامة وكونها غير مرتبطة فى الوقت الحالى مع مقاصد الإسلام الكبرى.. كيف يمكن النظر إلى أهمية دحض تلك المفاهيم فى ظل ما يُروج باستمرار حول أهميتها فى الحفاظ على تماسك الأسر العربية؟

- سأبدأ من مسألة استقرار الأسرة وأتساءل: هل الأسرة المسلمة اليوم المحكومة بمثل هذه التصورات الفقهية حول الولاية والقوامة، مثلًا، وحول أحكام الزواج والطلاق أسرة مستقرة؟ هل يولد أبناؤنا ويكبرون فى وسط عائلى مستقر مبنى على التفاهم والتكامل والتواد والتراحم؟ لماذا تمثل نسب الطلاق ونسب العنف داخل الأسرة المسلمة أعلى النسب فى العالم؟.. أرى أننا نحتاج إلى مراجعة مفاهيمنا وتصوراتنا حول العوامل التى تحقق الاستقرار العائلى ولنا فى الأخلاقية القرآنية ما يمكن أن يعيدنا إلى رحاب السكن والمودة والرحمة، هذه هى القيم والأخلاقيات القرآنية التى تصنع الاستقرار العائلى وليس التسلط والقهر وعلاقات القوة التى يراها الرجال ضامنًا لسلطتهم فى العائلة.

قوامة الرجال على النساء ظاهرة تاريخية عرفتها وما زالت تعرفها المجتمعات التى قامت على تقسيم الوظائف والعمل بين الرجال والنساء على قاعدة انفراد الرجال بالعمل المأجور خارج البيت حتى يتولى الإنفاق على العائلة بينما تتولى النساء العمل داخل البيت والقيام على شئون الأسرة. وبما أنهن لا يتلقين أجرًا مقابل هذا العمل بالرغم من قيمته بالنسبة للعائلة ومن كونه يعد مساهمة منهن فى القيام عليها، فإنهن ظللن دائمًا فى حاجة إلى إنفاق الرجال، ولكن هذه الوضعية بدأت فى الاندثار فى كثير من المجتمعات التى تغير فيها هذا النظام بخروج النساء إلى العمل والوظائف العامة، وبتحولهن تبعًا لذلك إلى منفقات على أنفسهن.

فى كثير من المجتمعات الإسلامية خرجت النساء أيضًا إلى العمل المأجور، وتولين الكثير من الوظائف، وصار لهن دخل مادى ينفقن منه على أنفسهن، ويسهمن فى الإنفاق على العائلة، والإحصائيات تبين أن نسبة تبلغ حدود الربع من الأسر فى العالم الإسلامى تقوم عليها نساء، ورغم ذلك لم يتغير الوعى بتغير هذا الواقع، فظلت الذهنية الذكورية متشبثة بتصوراتها حول قوامة الرجال على النساء، حتى وإن كانت فعليًا قوامة مفرغة من كل مضمون.

■ كيف ترين مصطلح «قيم الأسرة»؟ وإلى أى مدى يمكن اعتباره حُجة فضفاضة وغير متعينة يمكن من خلالها مصادرة حقوق المرأة المُكتسبة؟

- دعينا نتفق أولًا أنه لا أسرة دون قيم، فى كل الثقافات وعند كل الشعوب قيم هى التى تنظّم العلاقات داخل الأسرة، وتؤدى الدور نفسه تقريبًا الذى يؤديه القانون فى تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، إنما طبيعة هذه القيم هى التى تجعل منها إما عامل انسجام وتكامل عندما تكون قيمًا جامعة بين المحبة والودّ من جهة، والإنصاف والعدالة والمساواة من جهة أخرى، ولكنها تنقلب عامل اضطراب وعنف عندما تكون سلطويّة.

■ ما رأيك فى الأطروحات النسوية التى انطلقت من قناعة قاطعة بأن النصوص الدينية كلها اضطهدت المرأة ورسّخت دونيتها وأن تحرر المرأة لن يأتى سوى بخطاب بعيد عن التراث؟

- الأطروحات النسوية متباينة، ولذلك لا نستطيع أن نطلق حكمًا واحدًا ونعممه على الجميع، أطروحة القطع مع النصوص الدينية كانت من أوائل الأطروحات التى تأثرت فيها النسويات العربيات بالنسوية الغربية التى نشأت فى سياقات سياسية معلمنة، ولذلك كانت هذه الأطروحة منسجمة مع سياقاتها، أما السياقات العربية والإسلامية فهى ما زالت فى مجملها سياقات تقليدية تغلب عليها فى مستوى المرجعيات التنظيمية المرجعية الفقهية، مثلما تغلب المرجعية الدينية عامة على الثقافة والوعى.

لذلك لا أرى أطروحة القطع قادرة على تحقيق غاياتها المتمثلة فى التمكين لحقوق النساء وفى تغيير أوضاعهن فى اتجاه العدالة والإنصاف والمساواة، وهذا ما يقتضى ترتيب العلاقة مع المرجعية الدينية ترتيبًا يجب أن يقوم فى نظرى على ركنين: الركن الأول هو التمييز ضمن تلك المرجعية بين ما هو إلهى وملزم للمؤمن وما هو بشرى وتاريخى، وهو لا يلزم إلا أصحابه، أما الركن الثانى فهو القراءة المقاصدية والأخلاقية للنص القرآنى، هذه القراءة التى تخرجنا من ضيق التصورات المنظومة الفقهية الذكورية إلى رحابة الأخلاقية القرآنية ذات الأفق الإنسانى الكونى.

■ كيف يمكن التغلب على النسق الثقافى المكتظ بأفكار تؤسس لدونية المرأة والمُشكل للا وعى جمعى يرسخ دونية المرأة والسلطة الذكورية لا سيّما مع رسوخ صور نمطية حول مفاهيم الذكورة والأنوثة؟

- من المعروف أن الأنساق الثقافية والرمزية تتأثر بالنظم المادية اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، ولكنها ليست انعكاسًا مرآويًا لها ولا هى مرتبطة بها ارتباطًا آليًا، لذلك يمكن أن نلاحظ بيسر أن الأوضاع المادية متغيرة باستمرار وأن النظم تتحول، ولكن الكثير من المعطيات الثقافية والرمزية تظل ثابتة، التمثلات التى توجه الوعى العام بشأن النساء ما زالت تمثلات تقليدية تحمل خصائص المجتمعات البطرياركية، وهذا لا يقتصر على المجالين العربى أو الإسلامى فحسب، بل هو قائم أيضًا فى المجتمعات الغربية، حيث ما زالت الحركات النسوية تناضل من أجل تغيير هذا الوعى وتقاوم آثار البطرياركية فى نظم تدّعى القطع معها، أستخلص من ذلك أننا نحتاج إلى كثير من العمل على كل الأصعدة وإلى المثابرة وطول النفس حتى نحدث زحزحة فى مستوى الأنساق الرمزية، وحتى يتحقق حد من الانسجام بين الواقع والوعى.

■ كانت ظاهرة الحجاب وما زالت من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ اعتبرها التنويريون «ردة حضارية» واستجابة لأفكار تيار الإسلام السياسى فيما نظر إليها آخرون باعتبارها مُعبّرًا عن الهوية.. كيف تنظرين إلى تلك المسألة؟

- أعتقد أنه من الواجب أن نغير مقاربتنا لمسألة الحجاب، فلا ننساق دون وعى مع الأطروحات الأيديولوجية التى تعطيه دلالة وحيدة هى دلالته على صورة متخلفة للمرأة، هى صدى وانعكاس للتخلف الحضارى العام، ولا ننساق أيضًا مع أطروحة الهويّة التى تجعل الحجاب رمزًا للهوية تستوجب المحافظة عليه، إذا أردنا أن نحافظ على هويتنا، علينا أن نطرح موضوع الحجاب فى أفق حرية التعبير عن المعتقد والحريات الفردية، من حق كل مؤمن أن يعبّر عن إيمانه بالطريقة التى تناسبه وتقنعه، طالما أن تلك الطريقة لا تلحق أى ضرر بأى أحد، من حق كل شخص أن يرتدى اللباس الذى يراه مناسبًا والذى يعجبه، والذين يقيدون النساء ويتحكمون فى أجسادهن بواسطة الموضات والأنماط الجسدية والتجميلية ليسوا أقل تحكمًا فى أجساد النساء ولا أكثر احترامًا لأشخاصهن من أولئك الذين يفرضون على النساء باسم الدين إسدال الأستار على أجسادهن، كلا الرؤيتين يتعامل مع أجساد النساء على أنها سلعة، وكلتاهما تريد التحكم بهن عن طريق التحكم بالجسد.

عندما تحرر النساء أنفسهن من هذه الرؤية وتتعامل مع ذاتها باعتبارها كيانًا عاقلًا وإنسانًا كامل الحقوق والواجبات، وأن جسدها جزء لا يتجزأ من كيانها يجب أن يحترم، عندها تستطيع المرأة أن تلبس ما تريد وأن تعبر عن قناعاتها بواسطة لباسها، عندها يكون اللباس، حجابًا أو غيره، حرية ومسئولية.

■ تعرضت فى كتابك «الوأد الجديد» لسلطة صنع الوعى التشريعى من قِبل بعض الفتاوى الشاذة لفقهاء مثل القرضاوى وعبدالله الفقيه.. كيف يمكن برأيك التأسيس لوعى مقابل يمكن من خلاله كشف مغالطات هؤلاء الفقهاء؟

- الوعى التشريعى فى أغلب البلدان الإسلامية مفارق، وإن كان بنسب متفاوتة للواقع التشريعى، فنحن نعيش ضمن أنظمة تستند فى الأغلب إلى تشريعات وضعية، سواء فيما يخص النظام السياسى «الدساتير» أو النظام الاقتصادى والمالى، حيث تغلب أيضًا القوانين التعاقدية الوضعية. فالمجال الوحيد الذى ما زالت أكثر قوانينه مستمدة من المرجعية الفقهية هو مجال الأسرة والأحوال الشخصية، وعلى الرغم من ذلك يتصور عموم المسلمين أن دولهم دول إسلامية، وأنها تحتكم إلى الشريعة فى مجمل أنظمتها، ولكن عندما يتبينون أن الأمر ليس على ما يتصورون يلجأ عدد منهم إلى المفتى، علَّهم يجدون عنده الجواب الذى يرضى ضميرهم الدينى، ومن هنا ظل المفتى بدوره يتمتع بسلطة، ولكن بدلًا من أن يعقلوا تلك السلطة ويستخدموها من أجل مساعدة المؤمن على تحقيق حد من المصالحة مع عصره ومع إكراهاته، نجد أكثر المفتين يمعنون فى الانغلاق والتقليد، ويتوجه بعضهم نحو غريب المسائل وغريب الأحكام، فتحولوا إلى جزء من المشكل وزادوا المسلم اغترابًا عن عصره.

هل من الممكن التعويل على المؤسسات الدينية فى مراجعة التراث الفقهى؟

- للحد من تعقد هذا الوضع أرى أن المؤسسات الدينية التقليدية عندما تلتزم بالوسطية والاعتدال وبالأخلاقية القرآنية وبمقاصد الشريعة تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا فى مواجهة نزعات التطرف والخطاب العنيف، وفى عقلنة الخطاب الدينى، والتصدى لكل أشكال توظيف الدين لغايات دنيوية سلطوية، وهذا يتوقف فى جانب منه على نوعية التعليم الدينى والمعرفة الدينية التى تنتجها هذه المؤسسات التى تحتاج فى رأيى إلى إصلاح عميق من مقتضياته إدماج العلوم الإنسانية الحديثة فى دراسات الدين.

