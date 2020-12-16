السعيد: مصر ضمن الدول القليلة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو رغم كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاحتياطي النقدي أصبح الآن يغطى حوالي 7 أشهر، مؤكدة أن تداعيات أزمة كورونا أقوى من أزمة الكساد الاقتصادي العالمي في 2008، لأنها أوقفت كل خطط التنمية وحركة التجارة عالميا، وكذلك السياحة.وأضافت السعيد، خلال مشاركتها في ندوة التنمية 2020 التي تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية اليوم الأربعاء، أن الدولة اتخذت قرارا بالحفاظ على صحة المواطنين وهي أولوية بالتزامن مع استمرار النشاط الاقتصادى، وذلك من خلال عدة مبادرات على رأسها تمويل القطاعات الأكثر تضررا من كورونا، وتخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة لمساندة هذه القطاعات، وكذلك ضخ استثمارات إضافية في القطاعات المتضررة، وتبني التخول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية والذي ظهرت آثاره الجيدة في قطاع التعليم العةم الماضي.وأكدت الوزيرة أن الرئيس السيسي وجه بدعم العمالة غير المنتظمة بمنحة لمدة 3 أشهر وتم تمديدها 3 أشهر أخرى، مضيفة أن مصر من ضمن الدول القليلة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبه بلغ رغم كورونا 3.6%، وكذلك نجحنا في الحفاظ على العمالة واستدامتها وعدم تسريح العاملين مما ساهم في تخفيض معدلات البطالة.