خبير بيئي يكشف أسباب نفوق الدلافين

قال مجدي علام، الخبير البيئي إن ظاهرة نفوق الدلافين طبيعية، وتحدث بسبب تغير المناخ، الذي يؤثر على تصرفات الكائنات الحية والملوثات، والنظم البيئية، والبعض منهم يبحث عن الطعام نتيجة قلته بقاع البحار وزيادة التلوث.وأوضح الخبير البيئي، لـ"الدستور"، أن الصيد الجائر لهم والأعمال الخاطئة من البشر تتسبب في نفوقهم، كما أن البعض من الدلافين مهدد بالانقراض.الجدير بالذكر أن محمود دار، مدير المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالبحر الأحمر، قال إنه تم العثور على دولفين نافق، اليوم، بالمنطقة البحرية المواجهة لجبل الحريم بوسط مدينة الغردقة يبلغ طوله 2.55 متر تقريبًا من فصيلة الأنف الزجاجي (Bottle nose)، وعلى الفور تم التواصل مع قطاع المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر دكتور تامر كمال.