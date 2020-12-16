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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: الرئيس السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الثقيلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:01 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الصافي عبدالعال الصغير، عضو مجلس النواب، أن هناك إصرارا من جانب الدولة والرئيس السيسي على دعم وتعزيز الصناعة الوطنية ومساندة الصناعات الثقيلة بشتى الجهود لفتح آفاق عمل لملايين الشباب في مصر، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصري.

أشار عبد العال، في بيان الأربعاء، إلى الاجتماع المهم الذي عقده الرئيس السيسي مع العديد من الوزراء لاستعراض آليات التعامل مع التحديات التى تواجه بعض قطاعات الصناعة، خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.

وشدد على أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس بضرورة الاستمرار فى الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة، خاصةً فى المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، وتوجيهاته أيضا بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوى الإقليمى لنشاط الصناعة المحلية فى مجال التشييد والإسكان سواء فى إطار التعاون الثنائى أو الثلاثى الذى يجمع مصر مع دول الجوار.

وأكد عضو النواب حدوث نقلة في مختلف الصناعات الوطنية على مدار الفترة الماضية، ورغبة عارمة في قهر التحديات التي تقف في وجهها خلال الفترة المقبلة وبما يعود بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.

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