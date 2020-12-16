المتطوعون فى تجربة اللقاح الصينى: «سينوفارم» آمن ولا داعى للقلق

عشماوى: التجربة مرت بسلام دون عناء

سامى: بعد 3 أسابيع من تناول الجرعة اختفت الأعراض

عبدالواحد: سعيد بما قدمته للإنسانية و«صحتى بُمب»

نفيسة: الآثار الجانبية بسيطة وتختفى سريعًا

مهران: لم أشعر بشىء إلا «شكة الحقنة»

أكد عدد من المتطوعين المصريين، الذين حصلوا على اللقاح الصينى «سينوفارم»، فى إطار التجارب السريرية التى أجرتها وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح آمن تمامًا ولا داعى للقلق من حدوث آثار جانبية بسببه.واستقبلت وزارة الصحة، السبت الماضى، ٥٠ ألف جرعة من اللقاح الصينى، كشحنة أولى، بعدما أجريت تجاربه على ٣ آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضيين، وجرى تحديد الفئات التى ستحصل على اللقاح أولًا، وهى الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.«الدستور» التقت مجموعة من المتطوعين الذين حصلوا على اللقاح، ونقلت تفاصيل التجربة التى خاضوها فى سبيل الإنسانية.قال نعيم عشماوى، ٦٠ عامًا، أحد المتطوعين، إنه لم يتخيل أن مشاركته فى التجارب السريرية ستكون مفيدة للمجتمع بهذا الشكل، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لأنه كان مستعدًا لتقديم تضحيات من أجل المصريين.وأضاف «عشماوى» أنه شعر بالخوف فى بداية الأمر، لأنه من كبار السن، لكن اهتمام أطباء «المصل واللقاح» أشعره بالراحة والاطمئنان.ولفت إلى أنه لم يشعر بأى أعراض غريبة، وأن من ظهرت عليه أعراض من المتطوعين، تعافى تمامًا قبل مرحلة الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الأطباء كانوا يتواصلون معه يوميًا للاطمئنان على تطورات حالته الصحية.قال سامى محمد رشاد، ٤٨ عامًا، من سكان مدينة السلام بالقاهرة، إنه كان من أوائل الأشخاص الذين تطوعوا للخضوع للتجارب السريرية، موضحًا أن الخوف حينها كان يسيطر على الجميع بسبب كثرة الشكوك، حول اللقاحات المقترحة للقضاء على الوباء.وأكد «رشاد» أنه قرر الخضوع للتجربة بهدف الانتصار على فيروس كورونا الذى يهرب منه الجميع، مشيرًا إلى أنه من شروط التجربة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم.ولفت إلى أنه شعر بعد الحصول على جرعة اللقاح، بأعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، كارتفاع درجة حرارة جسمه لتصل إلى ٤٠ درجة، والصداع، فضلًا عن إصابته بتورم فى منطقة حقن اللقاح، الأمر الذى جعله يتوجه سريعًا إلى مقر المصل واللقاح ليفهم أسباب ظهور هذه الأعراض. وأضاف أنه بعد مرور ٣ أسابيع على تناول الجرعة أصبح لا يعانى من أى أعراض، موجهًا رسالة للمواطنين، مفادها أن اللقاح آمن تمامًا.أعرب عبدالواحد محمد، أحد المتطوعين، عن سعادته لأنه قدم تضحية كبيرة من أجل الإنسانية، فى إطار التصدى لفيروس كورونا، مؤكدًا: «اللقاح آمن.. وصحتى بُمب».وقال «عبدالواحد» إن الأطباء فى «المصل واللقاح» كانوا يطمئنون عليه بشكل مستمر، ونصحوه باستخدام مواد التعقيم وارتداء الكمامة وقياس درجة حرارة جسده بشكل دورى، وإبلاغهم حال الشعور بأى أعراض مرضية.وأكد أنه امتنع خلال التجربة عن الخروج من المنزل، وكان يرتدى الكمامة باستمرار، ويغسل يديه بشكل دورى.قالت نفيسة محمود، ٣٠ عامًا، إنها حصلت على اللقاح الصينى بعد أن راجع الأطباء تاريخها المرضى، مؤكدة أن كل الخوف الذى سيطر عليها فى بداية التجربة اختفى تمامًا بعد ذلك.وأوضحت «نفيسة» أنها عانت من بعض الأعراض البسيطة بعد حصولها على الجرعة الأولى من اللقاح، مثل ألم فى المفاصل والشعور بالغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسد.ولفتت إلى أن الأعراض التى أصيبت بها مطابقة تمامًا لأعراض فيروس كورونا، لكنها لم تفقد حاستى الشم والتذوق، مشددة على أنها التزمت بتعليمات الأطباء بدقة.ونوهت بأنها لم تشعر بأى أعراض بعد تناول الجرعة الثانية، وقالت إن الأعراض تختفى تمامًا بعد مرور أسبوعين.ممدوح مهران، ٣٤ عامًا، من محافظة الجيزة، يعمل بمجال التسويق الإلكترونى، قال إنه سجل اسمه ليكون بين المتطوعين للتجارب السريرية، وذهب لمركز المصل واللقاح بمنطقة الدقى وحصل على الجرعتين، بعد خضوعه لفحوصات طبية.وأوضح «مهران»، أنه حصل على الجرعة الأولى بعد مراجعة تاريخه المرضى، وانتظر لمدة ٣ أيام فى وحدات المتابعة الصحية فى مركز المصل واللقاح للاطمئنان على حالته، ثم عاد إلى منزله، وطالبه الأطباء بتسجيل جميع الأعراض التى سيشعر بها.وأضاف أنه بعد أسبوع توجه مرة أخرى إلى مقر المركز، للحصول على الجرعة الثانية، وطلب منه الأطباء زيارة «المصل واللقاح» أسبوعيًا لمدة شهرين، بعد الجرعة الثانية، مؤكدًا أنه لم يشعر بأى أعراض سوى بعض الألم فى مكان الحقن.وأوضح أنه شارك فى التجارب السريرية دون إخبار أهله، مؤكدًا أن ما فعله يُعد واجبًا وطنيًا يحمى به أبناء مصر، واهتمام الأطباء جعل جميع المتطوعين يشعرون بالاطمئنان.وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين الصينيين المقيمين فى مصر، شاركوا فى التجارب السريرية، مشددًا على أن اللقاح آمن تمامًا ولم يصبه بأى مكروه.