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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«نساء مصر»: زيارة ولي عهد أبوظبي لمصر تعكس عمق العلاقات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:02 م
زيارة ولي عهد أبوظبي
زيارة ولي عهد أبوظبي لمصر
أشرف لاشين
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قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن زيارة محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لمصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتستهدف فتح مناقشات جادة تسفر مع تعاون مشترك في كافة المجالات لاسيما المجال الاقتصادي، وزيادة فرص الاستثمار الاماراتي في مصر.

ولفتت العبسي، في بيان الأربعاء، إلى أن العلاقات بين القاهرة ودبي ممتدة وتربطها أواصر الاحترام والثقة والأخوة والسلام المتبادل بين شعبيها الشقيقين، منوهة أن الدولة المصرية ورئيسها حريصان على تعزيز سبل التعاون بين بلدان المنطقة العربية، والقضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

أضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الإمارات لها مواقف مشرفة وتاريخية على مدار سنين سيظل التاريخ يسطرها بأحرف من نور تجاه الدولة المصرية، ودعمها المستمر لكافة الظروف العصيبة التي مرت بها مصر في السابق، معربة عن آمالها في فتح آفاق استثمارية جديدة بين الاقتصاد المصري والإماراتي بما يعود بالنفع عن الجانبين.

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