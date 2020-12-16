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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2056 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:37 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2056 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 150 ألفا و933 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1234 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 15463 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أصدرت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، مجموعات من التوصيات في ختام اجتماعها المنعقد اليوم، في مقدمتها تمديد ساعات العمل في القطاع السياحي حتى الـ3 صباحا في الأسبوع الأول من تاريخ صدور القرار.

وأشارت اللجنة التي يترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، إلى أن المعطيات العلمية المتوفرة، تفيد أن عدد المصابين بالفيروس سيزداد في شهر يناير المقبل بنسبة 25% وأن هذه النسبة المتوقعة للارتفاع لن تكون بسبب إعادة الفتح المنظم للقطاعات والتي تخضع لرقابة السلطات المعنية وأصحاب العمل، بل تعود في أغلبها إلى مصادر متعددة تتعلق بـ"المناسبات الاجتماعية والحفلات الخاصة" داخل المنازل والمساكن الخاصة، والتي لا تخضع للمراقبة أو أي ضوابط.

وشددت اللجنة على وجوب التزام جميع المؤسسات والمرافق بالإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، بموجب تعهد موقع من قبل أصحابها، لا سيما عمل الملاهي والمطاعم، والتقيد بنسبة 50% من القدرة الاستيعابية.

كما تضمنت التوصيات أن تقوم وزارة الإعلام بتنظيم حملة إعلامية هادفة توضح ضرورة التزام المواطنين بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتبعات الكارثية في حال عدم التقيد بها.

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