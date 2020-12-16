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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نزح وإزالة تجمعات الأمطار بحي أول المنتزه بالإسكندرية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:41 م
نزح وإزالة تجمعات
نزح وإزالة تجمعات الأمطار
هبه عويضه
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شددت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، على التواجد الميداني وفرض درجات الاستعداد القصوى لمواجهة النوات الشديدة، وإزالة تجمعات مياه الأمطار حرصًا على سلامة المواطنين وللسيولة المرورية.

حيث تم، اليوم الأربعاء، رصد تجمعات المياه المتراكمة، بتواجد مدير إدارة المتابعة الميدانية ومفتشى الإدارة وبالتعاون مع مسؤولي شركة الصرف الصحي، وتم الدفع بسيارة شفط وكباش المدمجة في شارع مدارس القدس، والدفع بسيارة شفط بجراح الحملة الميكانيكية ومنطقة المنتزه الطبية بآخر شارع البحرية، والدفع بمدمجة في محسن نمرة ٧، والدفع بسيارة شفط شارع ١ أرض نوفل.

كما تمت تصفية شارع ٢٢ من ١٦ الإصلاح وتصفية المياه من شارع ١٠ الملك بأكمله ولا توجد تجمعات مياه بجميع تفرعاته، وتصفية شارع ١٦ الملك ولا توجد تجمعات مياه بتفرعاته يمينًا ويسارًا، وتصفية المياه بشارع ١٠ السوق الفلكي من أول شارع ٢٢ حتى آخره ولا توجد تجمعات مياه بتفرعاته.

واستكملت أعمال المتابعة من إنهاء تصفية المياه بشارع ١٦ الإصلاح شمال وبعدها سيتم التوجه الى شارع ١٤ العمومي، وتصفية شارع ١٤ من ١٦ الإصلاح، وجارٍ تصفية وتطهير يدوى لشارع ٧ من ١٤، وتصفية شارع ١٩ من شارع ١٤، وتصفية وتطهير يدوى لشارع ١٢ من ١٤ الإصلاح، وتصفية شارع ٦ من ١٤ وتصفية أول شارع ١٤ العمومي امام شارع ٤ و٥، وتصفية تجمعات أمطار شارع نجع خطاب قبل مدخل ١٦ الملك، ومتابعة إزالة تجمعات المياه شارع ١٦ من ١٦ إصلاح شمال.

كما تم بالتنسيق مدير عام منطقه المنتزه أول، بتركيب مطبق بشارع مصطفى كامل امام الحلبي، وتركيب شنيشة بشارع الملك حفني بحرى امام رقم ٢١٤، وأخرى بشارع خالد بن الوليد، وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي لإزالة تجمعات مياه الأمطار المتراكمة.

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