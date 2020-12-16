10 ملايين جرعة.. آخر تفاصيل مفاوضات شراء لقاحات كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المحافظات الأعلى في إصابات كورونا هي القاهرة والجيزة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن الفيروس ينتشر أكثر في المحافظات الحضرية بسبب طبيعتها وازدحام وسائل المواصلات.









وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، إلى أنه تم التشديد على منع سرادقات العزاء المفتوحة والتي تقام في القاعات المغلقة أيضا، واستمرار إغلاق قاعات المناسبات، مع استمرار الحملات التي تتابع إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.













وأكد استمرار الصلاة بالمساجد قائلا: «لا يوجد أي قرار جديد بشأن الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة».













وأردف: «ننتظر وصول حوالي نصف مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني، والأهم دراسة كيفية توزيعه الفترة المقبلة وفقا لقواعد الصحة العالمية»، لافتا إلى أنه من الوارد التعاقد على لقاحات أخرى لفيروس كورونا، من بينها التعاقد مع التحالف العالمي للقاحات «جافي» على توريد 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.













وأكمل: «مصر تتفاوض مع عدد من الشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا لتوفير 10 ملايين جرعة إضافية»، مرجحا وصول الـ 10 ملايين جرعة قبل الجرعة القادمة من جافي.







