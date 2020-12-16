رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:24 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
حسام محفوظ
طباعة
قررت جهات التحقيق إخلاء 9 متهمين على ذمة التحقيقات بالقضية 1345 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بالقضية عدة تهم منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

كما أسندت للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

السيسي يستقبل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بقصر الاتحادية

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

الصور

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

تساقط الثلوج على الغربية.. وبرك مياه بسبب الأمطار (صور)

image description

جدول زمنى للانتهاء من ترميم متحف قناة السويس واستراحة «ديليسبس»

الأكثر قراءة

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

دراسة تكشف المهن الأكثر طلبا في 2020

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
أحمد بهاء الدين شعبان
أضواء على جريمة اغتيال
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
المزيد

الثقافة

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو

السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفونى يحتفل بالكريسماس فى الأوبرا

الأحد.. تعلم تصنيع الألوان الأكريليك واستخداماتها في بيت السناري

أمهات الأدباء 9| يوسف السباعي: «كانت بتعلفني.. ورسوبي في الابتدائية صدمها»