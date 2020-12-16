إخلاء سبيل 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت جهات التحقيق إخلاء 9 متهمين على ذمة التحقيقات بالقضية 1345 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة.كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بالقضية عدة تهم منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.كما أسندت للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.