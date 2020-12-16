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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا وزيادة عمليات التطعيم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:29 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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تجاوز العدد اليومي لوفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 3 آلاف للمرة الثالثة خلال أسبوع في حين وسعت السلطات نطاق برنامج التطعيم وحقق الكونجرس تقدما نحو إقرار إنقاذ مالي للبلد الذي تعصف به الجائحة.

وسجلت البلاد، أمس، 3102 وفاة وهي ثالث أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 304187، حسب إحصاء لرويترز.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16.7 مليون، وهو ما يعادل نحو 5 % من السكان.

ودخل التطعيمات بلقاح كوفيد-19 الذي حصل مؤخرا على الموافقة يومه الثالث اليوم الأربعاء، وهو مخصص للأطباء وطواقم التمريض وغيرهم من العاملين على الخطوط الأمامية في قطاع الصحة إضافة إلى المقيمين والعاملين في دور الرعاية.

ونال اللقاح الذي طورته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك موافقة للاستخدام الطارئ يوم الجمعة، وقد يحصل لقاح آخر لشركة مودرنا على موافقة مماثلة هذا الأسبوع.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون إلى تسلم 2.9 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية الأسبوع، لكن إتاحة اللقاح ليحصل عليه المواطنون بالطلب قد يستغرق عدة أشهر.

وأخفق الكونجرس منذ أبريل في إقرار مساعدات جديدة لمواجهة الفيروس، لكن قادته أعلنوا أمس إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق وإلى مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة.

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