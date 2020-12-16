تركيا تسجل 240 وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

أعلنت السلطات الصحية التركية، مساء الأربعاء، عن تسجيل 240 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهى أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 17121، كما رصدت وزارة الصحة 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.وفرضت الحكومة حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلًا عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.لمدة أربعة أشهر، أبلغت أنقرة فقط عن حالات تظهر عليها أعراض يومية، لكنها أبلغت عن جميع الحالات منذ 25 نوفمبر.وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميًا في عدد الحالات اليومية بعد الولايات المتحدة والبرازيل.