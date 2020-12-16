رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل 240 وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:32 م
كورونا
كورونا
عبير سليم
طباعة
أعلنت السلطات الصحية التركية، مساء الأربعاء، عن تسجيل 240 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهى أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 17121، كما رصدت وزارة الصحة 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.

وفرضت الحكومة حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلًا عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.

لمدة أربعة أشهر، أبلغت أنقرة فقط عن حالات تظهر عليها أعراض يومية، لكنها أبلغت عن جميع الحالات منذ 25 نوفمبر.

وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميًا في عدد الحالات اليومية بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

الصور

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

تساقط الثلوج على الغربية.. وبرك مياه بسبب الأمطار (صور)

image description

جدول زمنى للانتهاء من ترميم متحف قناة السويس واستراحة «ديليسبس»

الأكثر قراءة

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

دراسة تكشف المهن الأكثر طلبا في 2020

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
أحمد بهاء الدين شعبان
أضواء على جريمة اغتيال
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
المزيد

الثقافة

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو

السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفونى يحتفل بالكريسماس فى الأوبرا

الأحد.. تعلم تصنيع الألوان الأكريليك واستخداماتها في بيت السناري

أمهات الأدباء 9| يوسف السباعي: «كانت بتعلفني.. ورسوبي في الابتدائية صدمها»