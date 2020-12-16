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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تبحث خطة استثمار أملاكها بالدقهلية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:33 م
وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والرى
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والرى، فى حصر أملاكها فى مختلف المحافظات، واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها، من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.

واجتمع المهندس شحتة إبراهيم عبدالفتاح رئيس مصلحة الري، اليوم الأربعاء، مع بعض المستثمرين بمحافظة الدقهلية، وذلك لاستعراض ومناقشة المقترح المقدم منهم بشأن استثمار بعض الأراضى والأملاك، في إطار زيادة موارد الوزارة وتعظيم العائد من الأملاك، بحضور المهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام، والمهندس أحمد نزيه مدير عام الأملاك بمصلحة الرى.

وتقوم مصلحة الرى مع هيئة المساحة من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحى لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال انشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.

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