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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البحوث الزراعية: معهد التناسليات يرفع كفاءة الثروة الحيوانية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:35 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال تقرير لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن المعهد يعمل على رفع الكفاءة التناسلية للحيوان، عن طريق إجراء البحوث التطبيقية لحل مشاكل ضعف الخصوبة وتشخيص ومقاومة الأمراض التناسلية والمنتقلة عبر السائل المنوي، وتطوير تكنولوجيا إنتاج السائل المنوي المجمد وحفظ المواد الوراثية والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة ووقاية الضرع، والتدريب المستمر للكوادر الفنية مع الإرشاد البيطري.

وأضاف أن المعهد يعمل على التوسع في تقديم الخدمات البيطرية في مختلف محافظات مصر عن طريق القوافل العلاجية التي تخدم المربي الصغير وتقديم الخدمات التدريبية للأطباء والمهندسين الزراعيين والفنيين والمربين في جميع أنحاء الجمهورية لرفع كفاءة العاملين بحقل الإنتاج الحيواني، وتتلخص مهام هذا المعهد فيما يلي، تقييم الطلائق وتجميد السائل المنوي وتطبيق تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في حيوانات المزرعة، وتشخيص الأمراض التناسلية وإقرار نظم الوقاية والعلاج.

وأوضح أن المعهد يعمل على فحص المواد البيولوجية الخاصة بالتناسل المحلي والمستورد ومنحها شهادات الصلاحية، والتطبيق الحقلي لنتائج البحوث العلمية لمعالجة مشاكل العقم وانخفاض معدلات الخصوبة، وتطبيق التقنيات الحديثة لحل مشاكل التهاب الضرع، ورفع أداء الكوادر الفنية في مجال التناسليات الحيوانية بالإرشاد البيطري والتدريب المستمر.

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