المركزي الأوروبي يتوقع 10- 12 مليار يورو توزيعات من البنوك

قال أندريا إنريا، رئيس المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن البنك المركزي يتوقع أن تدفع البنوك في منطقة اليورو توزيعات بين عشرة مليارات و12 مليار يورو (12.2- 14.6 مليار دولار) حتى سبتمبر القادم بعد تخفيف حظر هذا الأسبوع.وقال إنريا: "نتوقع توزيعات في حدود عشرة مليارات إلى 12 مليار يورو، أي حوالي ثلث ما تدفعه البنوك الأوروبية عادة".