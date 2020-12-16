«غرامات فورية».. الحكومة تتوعد المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن طول فترة التقاضي لمخالفي الإجراءات الاحترازية، أشعرت المواطنين بأن الغرامة غير مطبقة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، أن المحضر كان يحال إلى نيابة ثم إلى محكمة، وتصدر المحكمة قراراها بالتغريم حده الأقصى 4 آلاف جنيه، مردفا: "تسبب هذا الوقت في شعور الناس بأن الغرامات غير مطبقة، لذا فكرنا في التطبيق الفوري على مخالف الإجراءات الاحتراية".





وأوضح أنه إذا ضبط المواطن غير ملتزم ستقوم الجهات بتغريمه فوريًا، منوها إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بدراسة الأمر من الناحية القانونية ووضع آليات التنفيذ، مردفا: "الغرامة ستكون أقل بكثير لكن سيدفع الناس للالتزام".



